Serie B: si complica la corsa salvezza del Valsugana sconfitto in casa da Cornedo

La Polisportiva Cornedo vendica la sconfitta dell’andata contro il Valsugana. Nel primo set la formazione padovana mette molto del suo sia in positivo (gioco e percentuali), sia in negativo (soprattutto numero di errori): forse è il set che alla fine pesa di più nell'economia della gara. Nel secondo è più abile a concretizzare quanto prodotto. Poi si affievolisce, pur mostrando a tratti buone cose, pagando un paio di situazioni. Valsugana in campo con Italiano al palleggio, Schiro opposto, Barbieri e Martinello al centro, Rossignoli e Maniero in banda, libero Mangiarotti. Cornedo con Mecenero in regia, Cortese martello, Trovo e Presto di mano, Pegoraro e Formilan centrali, libero Visoná.

Il primo set è di difficile interpretazione perché il Venpa Cib Unigas produce tanto, ma allo stesso tempo spreca molto. Valsugana combattivo, si viaggia appaiati fino al casello della doppia cifra (10-10). Due attacchi out e un ace danno gas al Cornedo (10-13). I padroni di casa restano a contatto, complessivamente tenendo in ricezione ed attaccando discretamente (17-18). Il problema è che sbagliano l'inverosimile (11, di cui 5 al servizio), indotti all'errore dalla tenace difesa e dall'infinita pazienza degli ospiti che rischiano poco (0 errori), giocano pulito, attaccano di intelligenza (traiettorie libere, mani, pallonetti) e quasi attendono lo sbaglio rossoblù. Nel finale il Valsugana frena, finché Preto picchia due volte forte sulle mani avversarie, con la palla che schizza (18-25).

L'epilogo del primo set è quasi un peccato, senza nulla togliere agli avversari sempre sul pezzo. Il secondo, in cui entra presto Salmaso (6-6), in verità è sulla falsariga del precedente: per metà gara il Valsugana ha migliori percentuali in tutti i fondamentali (ricezione 57% e 80% vs 47% e 48%; attacco media primi due set 45% vs 40%), mentre Cornedo eccelle in difesa e si fa preferire in battuta (pur senza trovare più di un ace a set). La reale differenza è che gli ospiti tornano umani a livello di errori, mentre il Valsugana qualcosina lima (9 vs 8). Scaggiante attinge anche Perodi dalla panchina per aumentare la solidità (18-17). Al di là di piccoli break e contro-break, la logica conseguenza è un set molto equilibrato, a tratti spettacolare, sicuramente combattuto praticamente punto a punto (20-20).

Schiro (altri 24 pt in cantiere) vola in attacco e poi mette sotto pressione in battuta, raccogliendo un ace e due attacchi a rete avversaria (24-20), ma è bene dire che tutta la squadra gira al top in questo set. Al terzo tentativo la palla arriva a Martinello: ci pensa lui (25-22). Negli ultimi due set il Venpa Cib Unigas non riesce a dare continuità, mentre sembrano belve ferite gli ospiti. Cornedo spinge al servizio, difende sempre in modo estenuante e cresce molto in ricezione (aiutando quindi il cibo palla) ed efficacia in prima linea (54% nel terzo e idem nel quarto, +15% rispetto i primi due set, media gara 47%).

Il Venpa Cib riceve complessivamente bene (media 64% vs 55%), ma involve in attacco (34% e 39% nel terzo e quarto set), soffre terribilmente la P4 (purtroppo coincidente con la miglior rotazione ospite) e dà idea di essere un po' meno lucido, quasi a spegnersi. Nel terzo set parte forte il Cornedo, bravo a trovare velocemente il cambio palla con i laterali anche in situazione negativa (viceversa cronico tallone d'Achille rossoblù) e caparbio nel non mollare di un centimetro, rendendo vani gli sforzi locali (08-16). Più equilibrata la seconda parte di parziale, in cui il Valsugana ritrova morale e non ddispiace.

Gli ospiti comunque possono controllare il gap maturato (17-25). Nel quarto parziale torna a piacere di più il Valsugana, tuttavia gli ospiti sono in forma, convinti e possono giocare più spensierati (07-11). Si gioca alla pari: alcune azioni sono memorabili complici due squadre difensive, altre meno (a fine gara 36 vs 21 errori, 25-21 dal secondo set in poi). Cornedo ha un Cortese strepitoso (30 punti, 61% in attacco, il 50% di quelli realizzati dal Cornedo al netto degli errori Valsugana): è un suo ace a chiudere la sfida (19-25). Il tabellino del match:

VENPA CIB VALSUGANA-POLISPORTIVA CORNEDO 1-3 (18-25, 25-22, 17-25, 19-25)

Valsugana: Barbieri 3, Fagiuoli ne, Italiano 4, Mangiarotti ne (L), Maniero 3, Martinello 4, Pagliarin ne, Perazzolo ne, Perodi 0, Rossignoli 14, Salmaso 2, Schiro 24, Zanini ne; allenatore Scaggiante, vice Parpaiola.

Cornedo: Bertoldi ne, Cecchetto (L), Cortese 30, De Vicari 0, Formilan 2, Ingrassi 0, Marcante 0, Mecenero 3, Peserico 0, Pegoraro 3, Preto 10, Trovo 14, Rossi 1, Visoná (L); allenatore Meneguzzo, vice Fiorani.