Serie B: decima vittoria consecutiva per la TMB Monselice che va in fuga

Lachiude l’anno con la sua decima vittoria consecutiva in altrettante gare e ad una gara dal termine del girone d’andata arriva anche la matematica certezza che la squadra padovana sarà “campione d’inverno” vista anche la sconfitta esterna dell’Olimpia Zanè a Portogruaro con il divario che aumenta quindi a cinque punti. Sfida a Cornedo convisto che il team vicentino voleva chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico ma soprattutto ribaltare le tre sconfitte consecutive di questo periodo. Alla fine la capolistanonostante il consueto avvio stentato ma strada facendo i valori sono emersi.

Avvio di gara, come detto, un po' rilassato del Monselice che non riesce a prendere le misure in particolare a Cortese che accompagna i suoi sul 7-3 con Cicorella che inevitabilmente ferma il gioco. Stop che da sicuramente i risultati sperati visto che in un batter di ciglio si gira sul 10-12 e successivo 12-15 con Cornedo costretto a sua volta al proprio tempo. Buon muro e qualche difesa danno fiducia alla capolista che aumenta seppur di poco il vantaggio (14-19) completato poi dall’ultima palla di Bacchin (19-25). Seconda frazione di apre con l’innesto di Tovo per dare una mano pesante in attacco in campo vicentino ma sono gli errori dei padroni di casa a commettere qualche errore di troppo (3-6).

Monselice sembra rallentare il proprio motore e pronto è l’aggancio del Cornedo (8-8). La risposta della Tmb non si fa attendere (8-11) ma l’improvviso colpo di reni del Cornedo sorprende Drago e compagni (15-14) . Cicorella ferma ancora una volta il gioco e come in precedenza spezza il ritmo dei vicentini che subiscono il sorpasso (16-18 20-22) grazie anche ai due ace di Drago. Ancora una volta Bacchin a muro mette tutti in riga (21-25). Terza frazione con l’avvio positivo del Monselice (1-3) ma Cortese mette il turbo per il 5-3. Unico sussulto del Cornedo che perde subito di brillantezza (5-8).

Ancora Drago al servizio a favorire il distacco (5-10) che aumenta dopo la metà del set (11-17). Finale tutto in discesa e per questo un po' rilassato della capolista che viene avvicinata (17-20) ma senza troppi rischi. Un errore del Cornedo per il 19-25 finale e gran festa con il pandoro offerto a tutti. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-TMB MONSELICE 0-3 (19-25, 21-25, 19-25)

Cornedo: Peserico 2, Cortese 18, Preto 2, Rossi 2, Formilan 4, De Vicari, Visonà (L), Tovo 4, Pegoraro 1, Marcante, ne Cecchetto, Bertoldi, Ingrassi. All: Meneguzzo

Tmb Monselice: Beccaro 4, Drago 12, Vianello 4, Borgato 7, De Grandis 10, De Santi 7, Lelli (L), Bacchin 2, Trentin 1, Perciante, Semeraro, ne Rizzato e Dainese. All: Cicorella