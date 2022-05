Serie B: derby combattutissimo nell'andata del play-out tra Aduna Padova e Valsugana

Un derby per sperare e rimanere in Serie B. I play-out del girone D di volley maschile hanno voluto che siano due squadre padovane a contendersi la permanenza in categoria: ieri è andata in scena la prima delle due sfide (andata e ritorno) tra Aduna Padova Ravagricola e Venpa Valsugana, terzultima e quartultima formazione della classifica dopo la regular season. Il primo round se lo è aggiudicato Valsugana in trasferta, con un infinito tie-break che ha dimostrato quanto equilibrio ci sia stato in campo.

Il fattore casalingo ha fatto inizialmente il suo dovere, con l’Aduna che l’ha spuntata per un’inezia portandosi sull’1-0 grazie a un 25-23 a dir poco spettacolare. Non è stato da meno il secondo parziale, vinto da Valsugana ai vantaggi (26-24) per un 1-1 ancor più pirotecnico. Sull’onda dell’entusiasmo gli ospiti sono riusciti anche a ribaltare la situazione, andando in vantaggio al termine di una terza frazione di gioco letteralmente dominata. L’Aduna non si è fatta pregare e ha prolungato la sfida fino al quinto set grazie a un quarto set in cui le distanze sono state molto chiare, ma in favore appunto dei padroni di casa.

Il tie-break ha fatto “innervosire” anche il più paziente dei tifosi, a tutto beneficio però dello spettacolo. Il 22-20 finale ha premiato Valsugana che parte quindi con un leggero vantaggio per quel che riguarda il ritorno in programma tra una settimana. Il tabellino del match:

ADUNA PADOVA RAVAGRICOLA-VENPA VALSUGANA 2-3 (25-23, 24-26, 18-25, 25-17, 20-22)

ADUNA: Andriano, Barison, Convento, Crozzoletti, Marcovecchio, Michieli, Pravato, Ribon, Sartorato, Sella, Sorgato, Uliana (L) Vianello, Zanatta. All. Riato

VALSUGANA: Italiano, Schiro, Rossignoli, Maniero, Salmaso, Martinello, Rizzi (L), Perodi, Perazzolo, Fagiuoli, Mangiarotti, Zannini, Favaron, Pagliarin. All. Scaggiante