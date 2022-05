Serie B: derby drammatico tra Aduna e Silvolley, si salva soltanto la squadra di Trebaseleghe

Una classifica più intricata che mai. Il derby tra Aduna Padova e Silvolley Trebaseleghe, valido per l’ultimo turno del campionato di Serie B maschile (girone D) ha sancito verdetti importanti per quel che riguarda la permanenza nella categoria e le retrocessioni. È stata una partita drammatica e con una posta in palio pesantissima, visto che entrambe le formazioni hanno lottato per non scendere in Serie C.

L’ha spuntata Silvolley in rimonta, dopo essere stata in svantaggio di due set e aver pensato seriamente a un finale complicato di stagione. Il 3-2 ha portato a una classifica avulsa tutta in salsa padovana. Silvolley, Valsugana e Aduna hanno terminato l’annata a quota 23 punti, ma la compagine di Trebaseleghe è matematicamente salva per il miglior quoziente set e soprattutto una vittoria in più rispetto alle rivali.

Aduna e Valsugana, invece, dovranno disputare un infuocato derby-playout che determinerà l’ultima retrocessione del girone. Come già anticipato, per la Ravagricola la strada sembrava spianata e il 2-0 in men che non si dica ha illuso i tifosi di casa. Silvolley si è però rimboccata le maniche, macinando un gioco sempre più convincente e prolungando la sfida fino al tie-break, poi vinto in maniera meritata. Il tabellino del match:

ADUNA RAVAGRICOLA PADOVA-SILVOLLEY TREBASELEGHE 2-3 (25-17, 25-21, 21-25, 23-25, 11-15)

ADUNA: Andriano, Barison, Convento, Crozzoletti, Marcovecchio, Michieli, Pravato, Ribon, Sartorato, Sella, Sorgato, Uliana (L) Vianello, Zanatta. All. Riato

SILVOLLEY: Niero, Kelly, Esposito, Rossi, Mason, Campagnol, Milano, Bernuzzi, Dinamo, Cattarin. All. Daldello