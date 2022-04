Serie B: neanche il derby ferma Monselice, 3-0 all'Aduna e ventesima vittoria di fila

Tmb Monselice supera anche l’ostacolo dell’unica gara in programma di Domenica espugnando il palasport di Casalserugo per 3-0. Aduna deve cosi arrendersi alla capolista e la sconfitta costa cara agli uomini di Riato, ora superati in classifica dal Silvolley e in piena zona rossa della classifica. Gara senza troppe sbavature per Monselice in questo periodo avaro di motivazioni per Drago e compagni in attesa dei play-off certi da due settimane. Primo e terzo set senza problemi per Monselice che ha sofferto e molto nella seconda frazione conclusa con il minimo scarto e in rimonta.

Inizio di primo set molto equilibrato con i due sestetti che stentano a trovare il ritmo per superarsi reciprocamente (3-3 5-5). Aduna sbaglia al servizio ma non Monselice che con due ace consecutivi da la svolta alla frazione (6-10). Riato ovviamente ferma il gioco ma con pochi risultati visto che in un attimo la Tmb scappa sul 9-15 giocando in modo lineare e senza errori, soprattutto al servizio. Sul 13-18 arriva il secondo tempo per Aduna ma anche in questa occasione nulla di fatto (13-20).

L’ex Bacchin ,entrato in campo nel doppio cambio con Perciante,, mette a terra la palla del 17-25. Nel secondo set la partenza del Monselice è molto rilassata e Casalserugo prova ad allungare (7-6 10-8). Cicorella decide di stoppare il gioco con i due ace di De Santi a favorire il pareggio (12-12). Drago non è da meno e il suo turno dai nove metri fa male all’Aduna (13-15). Qualche pausa del gioco della capolista da molto morale all’Aduna che con un buon parziale gira sul 16-15 per poi lottare e mettere alle corde la Tmb nel finale (21-21). Di De Grandis a muro arriva il punto del 23-25.

La terza frazione inizia gran bene per Monselice (0-3) ma prosegue molto male (4-4 8-5) con coach Cicorella costretto ad alzare la voce durante il time-out. Aduna che prosegue nel suo gioco aggressivo virando sul 10-6. Importante come oro colato il turno al servizio di De Grandis che con due ace consecutivi porta i suoi sul 10-10 e con Vianello a muro a completare il sorpasso (11-13).

Cicorella come suo solito da spazio alla panchina che risponde sempre presente e alla grande. Un errore di Crozzoletti (ex delle giovanili monselicensi) consegna la palla del 20-25 alla Tmb che al ritorno dopo la pausa pasquale disputerà le ultime due gare a Schiavonia con Massanzago e Valsugana. Il tabellino del match:

ADUNA PADOVA-TMB MONSELICE 0-3 (17-25, 23-25, 20-25)

Aduna Casalserugo: Zanatta, Marcovecchio 9, Pravato 11, Sorgato 4, Melilli 9, Sartorato 1, Uliana (L), Convento 2, Crozzoletti 1, Ribon, Vianello, Michieli, Chinello, ne Sella. All: Riato

Tmb Monselice: Beccaro, Drago 12, Vianello 12, Borgato 10, De Grandis 7, De Santi 5, Lelli (L),Bacchin 7, Dainese 3, Perciante, Rizzato, Trentin, ne Semeraro. All: Cicorella