Serie B: l'infinito filotto della TMB Monselice che batte anche il CUS Trieste

Prosegue il cammino della capolista Tmb Monselice che mette in cantiere l’ennesima vittoria, la diciannovesima in altrettante gare. Con la gara di questo week-end inizia di fatto l’ultimo mese del campionato prima dei play-off, diventati certi già sette giorni fa per la truppa di Cicorella. Ad arrendersi alla forza dei padovani il Cus Trieste in piena lotta per non retrocedere che arrivava con il morale abbastanza alto dopo le ultime apparizioni. Un 3-0 per Monselice abbastanza facile sì ma non dai ritmi elevati in campo con i padroni di casa che si sono, almeno all’inizio, adattati al gioco dei friulani.

Bene comunque la prova a muro con i 5 punti personali di De Santi sui 10 totali e la riduzione degli errori al servizio, vero tallone d’Achille della Tmb nell’ultimo mese. Partenza al rallentatore delle due squadre nel primo set con Trieste che si porta sull’1-3 per poi essere prontamente ripreso dal Monselice (6-6). Un cambio palla dei padovani e un errore in attacco degli ospiti consente alla capolista di prendere un leggero vantaggio (13-10) subito bloccato dal tempo di Cuturic. Qualche distrazione in casa Monselice consente al Trieste di avvicinarsi sul 17-16 che non ci mette però molto a ristabilire il vantaggio (20-17).

Finale che sembra facile (24-20) ma i giuliani danno il tutto per tutto (24-22) con un errore di Michielon a fermare il punteggio sul 25-22. Secondo set che si apre con la Tmb subito a comandare il gioco (5-3) ma gli errori in attacco facilitano il pareggio (8-8). Dopo il provvisorio 12-11 arriva il solito e pronto colpo di reni del Monselice che gira sul 14-11 costringendo al time-out Trieste. Due muri consecutivi della capolista fanno aumentare il divario (21-17) e senza strafare il finale è tutto della Tmb che chiude con un muro di De Grandis (25-17).

Terza frazione si apre con due muri dei triestini (0-2) che non riescono a dare continuità al proprio gioco (6-6 10-8). Cicorella a metà frazione decide di inserire il resto della rosa a disposizione e tutti rispondono presenti e senza incertezze (14-11). Due ace di De Grandis di fatto mettono fine alla serata (19-13) soprattutto nella testa degli ospiti che commettono l’ennesimo errore in attacco per il 25-15 finale. Il tabellino del match:

TMB MONSELICE-CUS TRIESTE 3-0 (25-22; 25-17; 25-15)

Tmb Monselice: Beccaro 4, Drago 7, Vianello 6, Borgato 10, De Grandis 8, De Santi 13, Lelli (L),Bacchin 2, Dainese 2, Perciante, Rizzato, Trentin, ne Semeraro. All: Cicorella

Cus Trieste: De Blasi 2, Vattovaz 10, Allesch 9, D’Orlando 7, Gambardella 4, Michielon 3, Gerdol (L), Vecellio 1, Sartori 2, Princi, Dose, ne Berti e Gnani. All: Cuturic