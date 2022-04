Serie B: Kioene Padova sempre più in fondo alla classifica, 0-3 col Portogruaro

Squadra in casa

Squadra in casa Portogruaro Volley

Il PalaLovisa di Portogruaro potrebbe avere rappresentato il campo dell’addio definitivo alle speranze salvezza per la Kioene Padova. La formazione di coach Cecchinato ha perso 3-0 contro la Portomotori, un pesante ko che lascia i patavini in fondo alla classifica del girone D della Serie B maschile di volley. Sarà difficile uscire dalla zona retrocessione con due solo gare da disputare, ma gli impegni vanno sempre onorati.

La partita di ieri ha visto la Kioene lottare soltanto nel primo set, per poi lasciare spazio al gioco spettacolare dei biancoverdi. I ragazzi di coach Renosto partono forte imponendo quasi sempre il gioco ma devono fare i conti con i giovani padovani che non mollano. I padroni di casa, galvanizzati dal loro pubblico che non ha mai smesso di sostenerli, decidono di mettere la freccia con un 25-23 beffardo e l’1 a 0 è servito.

A quel punto la formazione di coach Cecchinato si scioglie come neve al sole e cede gli altri due parziali con distanze molto più ampie, ottenendo 12 e 17 punti. Da sottolineare il bel palazzetto gremito con la capienza al 100%, una cornice di cui si sentiva il bisogno dopo due anni di pandemia. Dopo la sosta pasquale, la Kioene se la vedrà in casa con la Polisportiva Cornedo, prima di chiudere il campionato con la trasferta friulana sul campo del CCR Il Pozzo. Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-KIOENE PADOVA 3-0 (25-23, 25-12, 25-17)

PORTOGRUARO: Bertacche (L), Bolzan, Bomben, Bottosso, Busatto, Calderan, Gabana, Grazzi, Lorenzon, Milan, Pilot, Trevisiol, Vinante. All. Renosto

KIOENE: Menoncin, Gatto, Bellomo (L), Guastamacchia, Geron (L), Signori, Vigato, Benetazzo, Roncaglia, Cengia, Iervolino, Favaro, Sartore, Rampazzo. All. Cecchinato