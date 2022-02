Serie B: Kioene Padova all’ultimo respiro, battuto e agganciato il CUS Trieste

Squadra in casa

Squadra in casa Kioene Padova

È ricominciata nel migliore dei modi l’avventura della Kioene Padova, nel campionato di volley maschile di Serie B: la formazione veneta, dopo aver osservato lo stop voluto dalla FederVolley, ha ripreso infatti il suo cammino con uno scontro diretto, visto che la affrontato in casa l’MV Group Cus Trieste, inseguitrice più immediata in classifca. Ne è scaturito uno scontro salvezza davvero imprevedibile, un 3-2 che ha premiato proprio i padroni di casa, non senza qualche fatica.

La Kioene ha sorpreso i giovani triestini con un doppio set-fotocopia. Sia l’1-0 che il 2-0 a favore dei padovani sono maturati grazie a punteggi non troppo diversi tra loro. Padova ha conquistato il primo parziale con un 25-21 si è concretizzato nelle parti finali della frazione di gioco, mentre il secondo set è terminato 25-22. A quel punto è salita in cattedra Trieste, facendo sudare freddo l’ormai ex fanalino di coda del girone D.

Gli universitari sono riusciti a pareggiare il match con un duplice 25-23, segno che i ritmi di gioco sono stati ritrovati in corso d’opera, seppur a fatica. Il tie-break ha poi premiato la Kioene, maggiormente concentrata nel raggiungere l’obiettivo e capace di mettere fra sé ed il Cus 4 punti (15-11 il punteggio). Come già anticipato, ora le due squadre sono appaiate in fondo alla classifica del girone a quota 9 punti. Il tabellino del match:

KIOENE PADOVA-CUS TRIESTE 3-2 (25-21, 25-22, 23-25, 23-25, 15-11)

Kioene Pallavolo Padova: Menarin, Roncaglia, Gatto, Favaro, Sartore, Gagiano, Congola, Tollin, Vigato, Calzavara, Iervolino, Geron (L1), Bellomo (L2). All. Cecchinato

MV Group Cus Trieste: Vattovaz 13, Princi 4, Blasi A., Michelon, Vecellio 9, D’Orlando 11, Sartori 6, Gnani 2, Allesch 23, Gambardella 3, Gerdol (L1), Dose (L2). All. Cuturic