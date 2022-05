Serie B: brutto ko per Massanzago nell'andata dei play-off contro il Gabbiano Mantova

Purtroppo è stato il Gabbiano a spiccare il volo in quel di Massanzago nella sfida di andata dei play-off promozione della Serie B di volley maschile. La squadra mantovana ha dominato in lungo e in largo sul campo dei gialloneri che non sono riusciti a opporre un’adeguata resistenza, rendendo molto complicata la sfida di ritorno in programma fra una settimana in Lombardia.

I padovani si sono arresi tra le mura amiche con un netto 0-3 e soprattutto con parziali che non lasciano grande spazio all’immaginazione (18-25, 15-25, 19-25). Nel palasport di Borgoricco, gli ospiti hanno controllato il gioco fin dai primi scambi, portandosi rapidamente sullo 0-2 che è sembrato quasi una sentenza. Massanzago è invece apparso come volenteroso e poco più, lontano parente della squadra che ha rimontato fino al secondo posto del girone D, superando sul filo di lana l’Olimpia Zanè.

Come già anticipato, nulla è perduto, anche se ampiamente compromesso. Sabato prossimo le due compagini si confronteranno di nuovo per capire chi la spunterà in questa prima fase dei play-off promozione per la Serie A3. Il tabellino del match:

PALLAVOLO MASSANZAGO-GABBIANO MANTOVA 0-3 (18-25, 15-25, 19-25)

MASSANZAGO: Bosetti, Barutta, Casarin, Scattolin D., Liberalesso, Ballan, Nodari (L), Pettenuzzo, Scattolin A., Porporati, Todaro. All. Falcini

MANTOVA: Miselli, Scaltriti, Bigarelli, Cordani, Zanini, Quartarone, Catellani, Gola, Artoni, Garro, Di Bernardo, Lanzara. All. Serafini