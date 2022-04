Serie B: Massanzago domina Cornedo e scavalca Zanè al secondo posto

In tanti lo dicevano sottovoce, quasi per scaramanzia, ma la speranza si è tramutata in realtà. La Pallavolo Massanzago è tornata dalla trasferta di Cornedo Vicentino con tre punti conquistati in maniera perentoria e soprattutto con il secondo posto in classifica, la piazza necessaria per partecipare ai play-off della Serie B del volley maschile. Il lungo inseguimento all’Olimpia Zanè è terminato, i padovani hanno scavalcato l’ormai ex vicecapolista e dovranno gestire le forze negli ultimi due turni di campionato per tramutare il sogno in qualcosa di concreto.

La contemporanea sconfitta proprio di Zanè a Treviso è la garanzia che i punti di vantaggio sui rivali sono tre. Nella trasferta di ieri, Massanzago ha provato subito ad alzare la voce, riuscendoci nel migliore dei modi. Il primo set è stato vinto dai gialloneri con una distanza eloquente: il 25-16 ha spianato la strada verso la vittoria finale, anche se il secondo parziale non è stato semplice da conquistare. Cornedo ha reagito in modo veemente, facendo sudare ai padovani il 2-0, maturato soltanto dopo un incertissimo 25-23.

Il terzo set è stato invece più tranquillo: il 25-19 ha concluso la disputa, sancendo il 3-0 che verrà ricordato a lungo come quello del sorpasso. Dopo la pausa pasquale, Massanzago avrà un compito arduo, il derby in trasferta contro l’imprendibile capolista Monselice, mentre Zanè sarà di scena in Friuli per affrontare Il Pozzo. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-PALLAVOLO MASSANZAGO 0-3 (16-25, 23-25, 19-25)

CORNEDO: Pretto, Cecchetto, Mecenero, Cortese, Pegoraro, Formilan, Rossi, Bertoldi, Marcante, Tovo, De Vicari, Ingrassi (1°L) 0, Peserico (2°L). All. Meneguzzo

MASSANZAGO: Ballan, Monari, Binotto, Bosetti, Libralesso, Monetti, Barutta, Casarin, Todaro, Nodari (L), Scattolin D., Pettenuzzo, Porporati, Scattolin A (L). All. Falcini