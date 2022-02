Serie B: Massanzago domina il derby e travolge 3-0 il Kioene Padova

Si tinge decisamente di giallo e di nero il derby padovano del campionato di Serie B maschile di volley. Ieri sera si sono affrontati a Borgoricco la BTM&Lametris Massanzago e il Kioene Padova, recupero della settima giornata di campionato (girone B). Finalmente il torneo è ripartito dopo la lunga sosta caratterizzata dalla pausa invernale e dallo stop imposto dalla FIPAV a causa del covid. Massanzago si è imposta nettamente con un 3-0 che non lascia spazio ad altre interpretazioni se non ad un successo mai messo in discussione.

D’altronde la classifica poteva far ipotizzare un match del genere. I padroni di casa sono infatti al terzo posto in classifica, una posizione che dopo i tre punti di ieri sera è occupata in modo solitario (a 3 lunghezze della seconda piazza per la precisione). Il Kioene rimane invece ultimo con i suoi 7 punti. Le cose sono state messe subito in chiaro fin dal primo parziale. Massanzago lo ha letteralmente dominato con un 25-16 perentorio e grintoso.

Padova ha cercato di reagire nel secondo set, ma l’unico risultato ottenuto è stato quello di migliorare leggermente il punteggio: la frazione di gioco si è conclusa sul 25-19 e il 2-0 dei gialloneri ha messo una seria ipoteca sull’incontro. Il terzo set ha ricalcato l’andamento dei due precedenti e il 25-20 fa capire come le certezze della terza forza del campionato non siano state in alcun modo scalfite. Ora la classifica del girone B è completa e si può proseguire regolarmente con i prossimi turni. Il tabellino del match:

BTM&LAMETRIS MASSANZAGO-KIOENE PADOVA 3-0 (25-16, 25-19, 25-20)