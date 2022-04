Serie B: Massanzago domina il derby con l’Aduna e aggancia i play-off

La corsa ai play-off nel girone D della Serie B maschile di volley è più avvincente che mai, merito soprattutto della Pallavolo Massanzago. La formazione giallonera ha battuto sabato l’Aduna Ravagricola Padova in un derby senza storia, terminato con un netto 3-0 e con una classifica davvero interessante per i ragazzi di coach Falcini.

Massanzago ha infatti agganciato il secondo posto scalzando l’Olimpia Zanè che aveva a lungo mantenuto questa preziosa posizione, valida appunto per i play-off. Dietro l’imprendibile capolista Monselice (a punteggio pieno), ci sono proprio la compagine padovana e quella vicentina, appaiate con un solo punto di differenza. L’Aduna è invece tutto sommato tranquilla nonostante la pesante sconfitta: la squadra di mister Riato ha infatti 18 punti all’attivo, cinque in più rispetto alla zona retrocessione.

Nel derby del weekend appena terminato, i padroni di casa hanno alzato la voce fin dal primo scambio, tanto è vero che il set di partenza è finito con un eloquente 25-14 in loro favore. Non meno equilibrate le altre due frazioni di gioco, in cui gli ospiti sono stati in grado di ottenere, rispettivamente, 16 e 19 punti. Il 3-0 è stato dunque meritato e verrà ricordato a lungo dai tifosi della Btm&Lametris.

PALLAVOLO MASSANZAGO-ADUNA RAVAGRICOLA PADOVA 3-0 (25-14, 25-16, 25-19)

MASSANZAGO: Ballan, Monari, Binotto, Bosetti, Libralesso, Monetti, Barutta, Casarin, Todaro, Nodari (L), Scattolin D., Pettenuzzo, Porporati, Scattolin A (L). All. Falcini

ADUNA: Pravato, Zanutta, Michieli, Sorgato, Marcovecchio, Sartorato, Convento, Vianello, Ribon, Uliana (L1), Sella (L2). All. Riato