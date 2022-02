Serie B: Massanzago domina il derby con la Kioene e sale al secondo posto

Obiettivi diversi, ma la stessa voglia di conquistare un derby che non può mai essere una partita come le altre. La Pallavolo Massazango ha dominato in trasferta la sfida contro il fanalino di coda Kioene Padova, rispettando in pieno i pronostici. La vittoria, un 3-0 rotondo e mai messo veramente in discussione, ha permesso agli uomini della BTM&Lametris di agganciare al secondo posto l’Olimpia Zanè, sconfitta nel big match dall’ormai inarrivabile capolista TMB Monselice.

La formazione giallonera ha dunque bissato il 3-0 di non molti giorni fa, confermandosi in ottima forma in questa fase del campionato. Il primo set non è stato comunque semplice da conquistare, con Massanzago che ha avuto la meglio con un 25-20 grintoso e soddisfacente per il proseguo del match.

Il secondo parziale è stato molto meno equilibrato, tanto è vero che gli ospiti se lo sono aggiudicati con un eloquente 25-16. Il 25-18 della terza frazione, poi, ha chiuso definitivamente i giochi, lasciando alla Kioene l’amaro in bocca per un ultimo posto che continua ad essere una realtà preoccupante. Il tabellino del match:

KIOENE PADOVA-PALLAVOLO MASSANZAGO 0-3 (20-25, 16-25, 18-25)