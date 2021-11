Serie B: Massanzago domina il derby con Trebaseleghe, vittoria per 3-0 in trasferta

Da una parte il terzo posto consolidato di, dall’altra i rimpianti diper il mancato sorpasso. Il derby padovano di Serie B maschile di volley se lo è aggiudicato la BTM&Lametris ai danni di Silvolley,. I tre parziali, infatti, sono stati molto ravvicinati nei punteggi, in particolare il primo che ha evidenziato come entrambe le formazioni avessero voglia di conquistare l’intera posta in un match tanto importante.

Il 26-24 ha galvanizzato Massanzago che poi non ha avuto problemi nel replicare il successo nei due set successivi, lasciando ai padroni di casa rispettivamente 19 e 21 punti. Trebaseleghe si lecca dunque le ferite: con una vittoria, per altro tra le mura amiche, avrebbe potuto superare gli avversari in classifica, invece gli ospiti hanno rafforzato la loro terza piazza (in coabitazione con Cornedo).

Nel prossimo turno di campionato, Silvolley sarà impegnato in trasferta con l'ennesimo derby, quello contro Valsugana; altra sfida padovana sarà quella della BTM&Lametris che ospiterà Kioene Padova. Il tabellino del match:

SILVOLLEY TREBASELEGHE-MASSANZAGO 0-3 (24-26, 19-25, 21-25)