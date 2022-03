Serie B: Massanzago fa suo il derby con Silvolley dopo una battaglia infinita, 3-2 per i gialloneri

Dopo Valsugana e Kioene, un altro derby padovano si è tinto di giallo e nero. La Pallavolo Massanzago ha conquistato l’ennesima sfida cittadina nel recupero del girone D di Serie B maschile di volley, battendo il Silvolley Trebaseleghe al termine di cinque set a dir poco entusiasmanti. È stato un derby che non ha tradito le attese e che ha premiato la maggiore concentrazione dei padroni di casa nel momento decisivo del match, il tie-break.

Le differenze in classifica non si sono comunque notate e Trebaseleghe può raccogliere un punto prezioso per distanziare ulteriormente la zona retrocessione. Sono stati proprio gli ospiti a sorprendere subito i ragazzi di coach Falcini, grazie a un bel parziale in cui i nervi saldi hanno fatto la differenza (25-22). La risposta di Massanzago è stata pronta, ma non semplice, visto che il 25-23 in favore dei gialloneri nel secondo set testimonia come non sia stata una passeggiata.

I padroni di casa hanno poi rimontato il conto set con una frazione di gioco praticamente perfetta (25-18), senza però fare i conti con la voglia di rivalsa di Trebaseleghe. Il quarto parziale non verrà dimenticato facilmente, il 31-29 per Silvolley ha prolungato di altri minuti la sfida ed è stato il frutto di un continuo botta e risposta.

Massanzago ha poi vinto in scioltezza il tie-break, portando a casa 2 punti che le permettono di rafforzare il terzo posto in classifica e di sperare nei play-off: il secondo posto di Zanè è a due soli punti e i padovani devono ancora recuperare una gara. Per quel che riguarda Silvolley, invece, i punti nel girone sono ora 16, con 6 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto (anche se con una partita in più). Il tabellino del match:

PALLAVOLO MASSANZAGO-SILVOLLEY TREBASELEGHE 3-2 (22-25, 25-23, 25-18, 29-31, 15-10)

MASSANZAGO: Ballan, Barutta, Bosetti, Casarin, Libralesso, Monari, Minetti, Nodari (L), Pettenuzzo, Porporati, Scattolin A. (L), Scattolin D., Todaro. All. Falcini

SILVOLLEY: Esposito, Daldello, Dinato, Rossi, Zanon, Cattarin, Mistretta, Kely, Campagnol, Mason, Milano, Niero, Bernuzzi (L), Bortolatto (L). All. Martinello.