Serie B: Massanzago ai play-off! Decisiva la vittoria contro l'Olimpia Zanè

Il campo ha emesso il suo amaro verdetto: Zanè chiude il campionato mentre il Massanzago accede ai Play Off. Formazione di casa sorretta da un numeroso pubblico e fortemente motivata, chiude la gara con netto 3 a 0. L'Olimpia che è arrivata a questo scontro diretto, penalizzata per tutto il girone di ritorno dall'assenza per problemi muscolari dell'opposto Pranovi si è dimostrata a tratti smarrita e poco incisiva in attacco. La stagione di Massanzago prosegue con grandissime aspettative.

Primo set. Massanzago si mette da subito in evidenza sorretto dal laterale Casarin che riesce a mantenere a distanza i vicentini. L'ace di Casarin mette a segno l'11 a 8. BTM che allunga con l'attacco dell'opposto Barutta 23 a 19. L'Olimpia riduce lo svantaggio di qualche punto con gli errori avversari, fino al punto finale messo a segno dal Massanzago 25 a 21.

Secondo set. Zanè reagisce e con il punto di Callegari si porta sul 6 a 3. L'attacco dell'Olimpia poco incisivo viene rigiocato dal Lametis che trova in breve tempo il pareggio portandosi al massimo vantaggio di 18 a 13. Zanè non mollano, il muro di Poletto e l'errore in attacco dell'opposto di casa Barutta portano la parità 20 a 20. I due ace consecutivi di Meda danno respiro all'Olimpia 22 a 20, ma il Massanzago molto determinato ritrova il pari con l'attacco di Casarin 23 a 23. La battuta di Libralesso colpisce per due volte consecutive e i padroni di casa mettono nel sacco anche il 2° parziale: 25 a 23.

Terzo set. L'Olimpia poco incisiva nella fase offensiva subisce ripetutamente gli attacchi avversari. il Massanzago con la schiacciata vincente di Casarin si porta sul 24 a 17 per poi concludere con l'ace dell'alzatore Bosetti 25 a 17 che regala i Play Off. Il tabellino del match:

Pallavolo Massanzago-Olimpia Zanè 3-0 (25-21, 25-23, 25-17)

BTM LAMETRIS MASSANZAGO: Ballan 6, Scattolin A. n.e, Bosetti 2, Libralesso 5, Barutta 15, Casarin 18, Todaro n.e, Nodari (1°L) 0, Scattolin D. 4, Pettenuzzo 0, Porporati 0, Schiavo (2°L) n.e. 1° Allenatore: Falcini, 2° Allenatore: Binotto.

ASD OLIMPIA ZANE': Roman A. 0, Poletto 10, Filippi 0, Roman F. 10, De Togni 1, Sartori 1, Malual 2, Mazzarolo n.e, Meda 5, Callegari 1, Baggio 7, Manfron (L) 0. 1° Allenatore: Soliman, 2° Allenatore: Canale.