Serie B: Massanzago sconfitta a sorpresa in casa dal Portogruaro, finisce 0-3

Partita casalinga a dir poco storta perche non riesce a far valere il proprio terzo posto in classifica nella sfida di ieri contro il. Lo 0-3 è pesante e, anche se il gradino più basso del podio nel girone D dellaè stato mantenuto, bisognerà sfoderare altre prestazioni in futuro. Parte benissimo la squadra ospite di Coach Renosto, che inizia subito con un bel vantaggio e riesce a terminare il set sul 19-25 grazie ad una buona serie in battuta di Bomben.

Il secondo set inizia bene per il Portogruaro, con Massanzago che chiama il primo time-out sul 3-6 per non lasciare prendere il largo alla Portomotori. I giocatori veneziani non cadono nel tranello di Massanzago e costringono coach Falcini a chiamare il secondo time-out sul parziale di 9-14. I ragazzi della squadra di casa recuperano qualche punto e allora arriva il primo time-out della Portomotori sul 15-18 per fermare l'avanzata dei gialloneri: il Portogruaro guadagna un discreto vantaggio, ma i padovani non mollano, coach Renosto deve richiamare a rapporto i suoi sul 20-23 e il set si chiude poi sul 21-25.

Terzo parziale che inizia in modo molto più equilibrato, ma con il Massanzago che tiene sempre il muso avanti di un paio di punti fino a quando il Portogruaro non allunga sul 18-20, con Falcini che si gioca un time-out perché si rende conto che potrebbe essere vicina la fine della partita.

Sul 19-22, altra chiamata del Massanzago dopo l'ace subito da Collalto. Break che sortisce l'effetto desiderato, con Portogruaro che inizia a subire il gioco avversario e sul 21-23 il time-out è di coach Renosto. Sul 23-24 serve una bomba di Bolzan per chiudere la pratica. Il tabellino del match:

MASSANZAGO-PALLAVOLO PORTOGRUARO 0-3 (19-25, 21-25, 23-25)

Massanzago: Ballan, Monari, Bosetti, Libralesso, Monetti, Barutta, Casarin, Todaro, Nodari, Scattolin D. , Pettenuzzo, Porporati, Scattolin A. All. Falcini

Portogruaro: Milan, Paludet, Pilot, Stefanuto, Vinante, Bottosso, Collalto, Bomben, Busatto, Trevisiol, Lorenzon, Grazzi, Bertacche, Gabana, Bolzan All. Renosto