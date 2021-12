Serie B: Massanzago supera anche l'ostacolo CUS Trieste, 3-0 in trasferta

Si fa un regalo di Natale davvero piacevole lache nella penultima gara del 2021 ha dominato ilin trasferta, rafforzando ulteriormente il suo terzo posto in classifica (in coabitazione con Treviso, ma con una gara in meno). Nel match valido per la decima giornata del girone D di Serie B maschile,mostra tutte le sue qualità fin dal primo set: 18 - 25 per gli ospiti, con il Cus che accusa il solito “black out” di qualche punto che poi costa carissimo, ma si riprende nel secondo set.

Massanzago è team complessivamente di buon livello, con giocatori esperti e qualità specialmente nel ruolo di palleggiatore: nel secondo set, però, emerge la grinta dell’MV Group che ha un buonissimo contributo da capitan Gabriele Gnani (10 punti alla fine per lui). La frazione va avanti in grandissimo equilibrio con nessuna delle due squadre che vuole cedere: il Cus avrebbe anche 3-4 palloni buoni per chiudere a proprio favore il set, ma non riesce a concludere e Massanzago alla fine punisce gli errori dei locali, aggiudicandosi il 31 - 33 che porta il team padovano sul 0-2. Nel terzo set, poi, il Cus lotta ancora ma non riesce a tenere un rendimento continuo e si arrende sul 16 - 25. Il tabellino del match:

CUS TRIESTE - PALL. MASSANZAGO 0 - 3 (18-25; 31-33; 16-25)