Serie B: Massanzago sul velluto, il 3-0 contro Il Pozzo è da applausi

Il girone d’andata dinelladel volley maschile termina con un successo rotondo e incoraggiante. Il match di ieri controrappresentava anche l’unico disputato nel girone D, con gran parte degli incontri in programma rinviata causa contagi da coronavirus. I padovani si sono imposti nettamente con unche non lascia spazio che ad una interpretazione.

I padroni di casa hanno dominato fin dal primo scambio, come è apparso eloquente dal punteggio del primo set, in cui Massanzago ha lasciato agli ospiti appena 16 punti. I due parziali sono stati più equilibrati, anche se il risultato non è mai stato messo in discussione. Il 25-21 e il 25-20 del secondo e terzo set hanno chiuso i giochi, permettendo alla squadra veneta di rafforzare il terzo posto in classifica, in attesa che ci sia il recupero di tutte le partite che dovevano giocarsi ieri. Il tabellino del match:

MASSANZAGO-IL POZZO PRADAMANO 3-0 (25-16, 25-21, 25-29)