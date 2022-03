Serie B: Monselice domina anche il recupero, 3-0 senza storia contro Treviso

La Tmb Monselice vince il recupero dell’undicesima giornata che si doveva giocare ai primi di Gennaio contro i giovani del Volley Treviso che si presentavano a Schiavonia dopo due settimane di stop forzato causa Covid ma fisicamente abbastanza pronto per la sfida. Sfida che, guardando il finale sembrerebbe a senso unico per la capolista Monselice ma cosi non è stata perché i padovani, un po' per proprie colpe un po' per la bravura degli avversari, hanno faticato a trovare il ritmo giusto, cosa sempre avvenuta poi dopo la seconda parte di ogni set.

Sicuramente coach Cicorella non ha gradito l’atteggiamento al servizio del primo set visto che ben 6 punti dei trevigiani sono arrivati da altrettanti errori della Tmb che poi ha sbagliato solo tre battute nei restanti due set. Avvio quindi stentato per Beccaro e compagni (1-3) che trovano un Treviso molto presente nella fase di contrattacco (4-7) con Cicorella costretto a fermare il gioco. Palla su palla e qualche incertezza degli ospiti spingono il punteggio sull’11-11 ma ancora una volta gli errori nel Monselice pesano (13-15).

Tanta fatica ancora in attacco per la Tmb (16-19) che dopo lo svantaggio si ricompatta pareggiante i conti (19-19) e superando in volata un Treviso falloso e poco concentrato. Di Puppato la palla del 25-21. Secondo set che si apre subito in discesa per la squadra padovana (5-1 10-5) con i trevigiani poco incisivi in attacco (12-7). Monselice cala il ritmo pensando di finire in fretta il set e l’imprecisione favorisce il recupero dei ragazzi di Zanini (13-11) che però si fermano sul più bello (17-13) per poi subire la palla da zona tre di De Grandis ed è 25-20. Il terzo e conclusivo set vede la Tmb partire male (0-1) per poi recuperare in un attimo con il turno al servizio di Drago (4-2).

Ospiti che non rimango a guardare impattando sul 4-4 per poi subire ancora la riscossa del Monselice (7-4). Zanini vede subito il pericolo fermando il gioco e la mossa lo premia visto che il risultato si ribalta (8-9). La capolista non ci sta rispondendo subito per il 15-14 e successivo 17-14 che taglia forse le gambe ai trevigiani che subiscono poi il turno al servizio di Borgato (19-14). Qui forse finisce la serata con Semeraro che manda tutti a fare la doccia (25-19). Il tabellino del match:

TMB MONSELICE-VOLLEY TREVISO 3-0 (25-21, 25-20, 25-19)

MONSELICE: Beccaro 2, Bacchin 2, Vianello 11, Borgato 9, De Grandis 8, De Santi 1, Lelli (L), Drago 12, Semeraro 5, Trentin, ne Rizzato, Perciante, Dainese. All: Cicorella

TREVISO: Mazzon 2, Puppato 8, Barbon 8, Favaro 6, Filippelli 6, Pegoraro 3, Amarilli (L), Milanese, Lazzaron, ne De Col, Morabito, Mazzoca. All: Zanini