Serie B: Monselice in forma smagliante, dominato anche il derby con la Kioene Padova

La Tmb Monselice ci mette poco più di un ora a regolare i giovani della Kioene Padova che subiscono così un veloce 3-0. Un testa-coda comunque da non prendere con leggerezza secondo i dettami di coach Cicorella, visto che proprio i padovani hanno messo alle strette in settimana il quotato Olimpia Zanè nel recupero, perso sì 3-2 ma dopo un ottimo recupero dal 2-0 e 16-14 al quinto set. I giovani di Cecchinato non hanno però mantenuto le attese lasciando campo libero alla capolista scesa con un sestetto rimaneggiato rispetto alle ultime gare per far rifiatare un po' i titolari in vista anche della gara del prossimo mercoledì con il Volley Treviso.

Sfida quindi senza storie e inizata nel miglior dei modi per Monselice che scappa sul 3-0 grazie anche al servizio. Sul 7-3 coach Cecchinato chiama il suo primo tempo ma senza troppe fortune visto che sul 12-5 per la Tmb deve ancora bloccare la corsa di Perciante e compagni che non fanno sconti agli avversari (16-5 21-9). Di Semeraro la palla del velocissimo 25-11. Kioene ritorna in campo con più sprint, almeno nelle fasi iniziali (1-3) con Monselice che risponde subito rimontando e superando Padova (8-5).

Padovani che mettono a punto il proprio muro e per la Tmb diventa un po' più difficile passare subito in attacco (12-11) nonostante il pericolo non sia così evidente ed è 15-11. Cecchinato prova a fermare il gioco (23-15) ma senza risposte positive dei propri ragazzi che subiscono la palla di Vianello (25-16). Terza frazione più movimentata e incerta almeno sino alla prima metà con le due squadre a giocare a viso aperto. Monselice parte subito a mille (5-1) ma il rilassamento è tale da favorire la rimonta del Padova (9-9).

Cicorella inizia la girandola dei cambi presentando la diagonale titolare Beccaro-Drago che dà sprint al gioco (14-12 16-12 22-16) con il capitano monselicense che chiude la serata con un “mezzo” ace per il 25-17. Ora, come detto, testa al recupero di mercoledì e poi sabato prossimo l’impegno a Pradamano. Il tabellino del match:

TMB MONSELICE-KIOENE PADOVA 3-0 (25-11, 25-16, 25-17)

MONSELICE: Perciante 1, Bacchin 12, Vianello 15, Borgato 11, Semeraro 6, De Santi 8, Lelli (L), Drago 5, Beccaro 1, De Grandis 2, Dainese 2, Trentin, Rizzato. All: Cicorella

KIOENE: Rampazzo 1, Gatto 7, Menoncin 1, Iervolino 5, Cengia 5, Guastamacchia 6, Geron (L), Tolin, Bellomo, Signori, ne Roncaglia, Favaro, Vigato. All: Cecchinato