Serie B: Monselice si sbarazza in tre set de Il Pozzo e continua a dominare la classifica

Lasi congeda, almeno per quest’anno, dal proprio pubblico con la nona vittoria in altrettante gare. Nettissimo il 3-0 con il quale Drago e compagni hanno sconfitto ildopo un ora e un quarto di gioco. Influente ma non decisiva l’assenza di Pegoraro nella squadra ospite capace di mettere la freccia in sole due occasioni, di controe, in certi momenti, rilassandosi un po' troppo quando il vantaggio era quasi incolmabile per gli udinesi.

Occasione ghiotta quella di sabato per Cicorella per proporre in campo tutti i ragazzi a disposizione che hanno risposto egregiamente dopo l’ingresso in campo. Nel primo set Pradamano tenta l’allungo (3-4) ma un paio di difese del Monselice sfruttate al meglio in attacco danno il provvisorio 7-5 e successivo 11-8 con coach Marchesini che ferma il gioco. Pausa che sembra fare male alla Tmb che accusa la rimonta ospite (12-11) che poi sarà l'unico sprazzo visto che Vianello e Drago danno il loro contributo per il 17-12 momento del secondo time-out. Finale senza emozioni particolari e chiuso dall’ace di Beccaro per il 25-16.

Il secondo parziale vede subito l’avvio sprint della capolista (5-2) e l’allenatore friulano ovviamente ferma il gioco. Tmb che non si ferma visto che il vantaggio è sempre costante come il gioco proposto da Beccaro (8-3, 11-5) e puntuale arriva lo stop di Marchesini. Cala di concentrazione Monselice con il punteggio che ovviamente ne risente in negativo (12-8 15-12). Fuori capitan Drago per Bacchin con Udine che spreca poi qualcosina di troppo in attacco (20-15). Ed è proprio il neo entrato Bacchin a distinguersi visto che quattro dei cinque punti finali sono dell’opposto padovano e si val sul 2-0.

Terzo set col freno a mano tirato per la capolista (3-4) che però con un colpo di reni importante mette a segno un ottimo parziale fissando il punteggio sul 9-4. Da qui in avanti unica squadra in campo è Monselice con Cicorella che mette in campo tutti i suoi ragazzi (17-9) che non fanno rimpiangere i titolari. Sul 20-12 la serata di fatto è finita nella testa del Pradamano che sbaglia l'ultima battuta che dà il 25-16 alla Tmb che ora dovrà ripetersi nell’ultima gara dell’anno contro il Cornedo Vicentino. Il tabellino del match:

TMB MONSELICE-CCR IL POZZO 3-0 (25-16, 25-19, 25-16)

Tmb Monselice: Beccaro 3, Drago 7, Vianello 10, Borgato 11, De Grandis 6, De Santi 2, Lelli (L), Semeraro 4, Dainese 2, Bacchin 8, Trentin, Perciante, Rizzato. All: Cicorella

CCR Pozzo Pradamano: Bensa 2, Carpanese 5, Msafti 8, Feri 7, Ceccuti 4, Zannutich 5, Dapit (L). Beltramino 2, Aita 3, Ferrara, Vidotto, Fregolent, Ne Gottardo e Forgione. All: Marchesini