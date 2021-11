Serie B: Monselice si aggiudica lo storico derby contro Trebaseleghe e vola in classifica

Tmb Monselice vincente anche nello storico derby contro il Silvolley Trebaselghe per 3-1 al termine di una gara molto incerta per più di metà dei quattro set complessivi. Una sfida sentita da entrambe le formazioni, apparse da subito molto nervose e quindi molto molto fallose e incerte in tutti i fondamentali. Bravo Monselice a non mollare dopo un inizio di primo set decisamente complicato e che ha trovato nella panchina le soluzioni in attacco che sono mancate quasi subito. Alla fine ottima prova del collettivo, come sempre, dove sono primeggiati i 18 punti del giovane Borgato, 7 dei quali conquistati a muro (sui 17 di squadra).

Come detto inizio di gara non da capolista per la Tmb (0-4 1-7) con molti errori in attacco e poca precisione in ricezione. Qualche spiraglio arriva (8-12) ma ancora poco per mettere il freno agli ospiti che subiscono la mini rimonta del Monselice con l'ace di Vianello (10-12). Poco o nulla in campo per la capolista che si allontana ancora sino all'11-16 per poi riprendere a giocare come sa (14-16 18-18). Continui cambi di punteggio nel finale (18-20 22-22) chiuso definitivamente da un'invasione della Tmb (23-25). Nella seconda frazione confermato Bacchin per Drago nel Monselice che sembra giocare meglio del Silvolley (4-2).

Troppi però gli errori e le incertezze di Vianello e compagni che subisco il sorpasso (6-7 10-11) ma quello che preoccupato sono le teste basse in casa Monselice. Grinta e buon gioco danno però una sferzata al set (17-15 19-16) della Tmb anche la luce non brilla ancora al meglio. Trebaselghe tenta il tutto per tutto (21-20) ma un ace sulla linea di Beccaro ferma la corsa degli ospiti (25-22). Terzo parziale in salita per la Tmb (0-2), ma da qui in avanti è tutto in discesa il cammino della capolista (4-2 6-7) che, nella sua corsa viene “aiutata” dal rosso ad un nervoso Mason (12-9 16-12).

Qualche errore di troppo nel finale del Monselice (19-18) fa venire i brividi subito fatti passare dai muri di Borgato e De Grandis (25-19). Quarto set decisamente e inspiegabilmente anonimo degli ospiti che iniziano male (5-1) e proseguono peggio (13-1) con i cambi proposti da coach Martinello che allungano solo di qualche minuto la serata terminata con un errore del Trebaseleghe da zona quattro (25-10). Il tabellino del match:

TMB MONSELICE-SILVOLLEY TREBASELEGHE 3-1 (23-25 25-22 25-19 25-10)

Tmb Monselice: Beccaro 3, Drago 2, Borgato 18, Vianello 16, De Grandis 16, De Santi 3, Lelli (L), Bacchin 12, Semeraro 1, Trentin, Rizzato, ne Perciante, Dainese, Bottaro.All: Cicorella

Silvolley Trebaseleghe: Niero 1, Campagnol 15, Zanon 14, Mason 6, Rossi 4, Esposito 1, Bernuzzi (L), Cattarin, Dinato, Milano, ne Daldello, Durigon, Bortolatto, Mistretta. All: Martinello