Serie B: Monselice vince il derby contro il Kioene Padova senza fronzoli, vetta al sicuro

Vittoria numero otto in altrettante gara dellache, in poco più di un ora di gioco mette alle corde i giovani della, apparsi un po' troppo intimoriti dall'arrivo della capolista che, oltre che giocare senza troppi fronzoli, ha messo in campo e mantenuto abbastanza alta la concentrazione che potrebbe accusare un vistoso calo in una gara come quella vista alla Kioene Arena.ma strada facendo ha dato spazio alle “seconde linee”, definizione che piace poco al tecnico tarantino.

Primo set subito in salita per i giovani patavini che subiscono subito i due punti di un ispirato Borgato per l'1-4 con Cecchinato che ferma il gioco. Dopo il recupero della Kione (5-6), la Tmb mette a segno un paio di contrattacchi con Drago e Vianello che danno ancora un buon margine di vantaggio (7-11) e pronto il seocndo time-out dei padorni di casa. Cala un po' di ritmo la capolista ma il divario è ancora importante (15-21) con Vianello che chiude la pratica da zona quattro per il 15-25. Seconda frazione un po' sulla falsa riga della precedente con Monselice che tenta la fuga (4-7) per poi essere ripreso sul 6-7.

Padova attraversa un buon momento in difesa e contrattacco e meritato è il sorpasso (12-11). Unico vantaggio però della serata visto che De Grandis a muro crea da subito la differenza (12-14 15-19). Cicorella fa riposare capitan Drago per Bacchin ma ci pensa Semeraro dai nove metri a mettere a terra la palla del 16-25. Terzo parziale con la conferma in campo di Bacchin, con Trentin e Rizzato ad entrare a gara iniziata.

Partenza ancora super della Tmb (4-7) che senza troppe fatiche va al successivo 5-10 con l'inevitabile tempo di Cecchinato. Capolista che sembra giocare con il freno a mano tirato e lo si vede nel punteggio che, seppure positivo è limitato ai tre punti (12-15). Accelerata finale per Monselice che ha fretta di chiudere la pratica (13-19) e ci pensa ancora Semeraro dal centro a dare la fine ai giochi (17-25). Il tabellino del match:

KIOENE PADOVA-TMB MONSELICE 0-3 (15-25, 16-25, 17-25)

Kioene Padova: Vignato 2, Signori 6, Rampazzo 9, Calzavara 5, Cagiano 1, Guastamacchia 5, Geron (L), Benetazzo 1, ne Jervolino, Tolin, Roncaglia. All: Cecchinato

Tmb Monselice: Beccaro 1, Drago 12, Vianello 11, Borgato 13, De Grandis 9, Semeraro 4, Lelli (L), Bacchin 4, Trentin,, Rizzato, ne De Santi, Perciante, Dainese. All: Cicorella