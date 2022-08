Volley maschile Serie B: ottava stagione a Massanzago per Matteo Casarin

Importante conferma per un giocatore che ormai ha la maglia della Pallavolo Massanzago cucita addosso: Matteo Casarin è pronto per vivere la sua ottava stagione in giallonero. In questi anni ha saputo conquistare il pubblico con le sue potenti giocate, facendo sognare grandi e piccoli. C'era quando è stata conquistata la promozione in B2, quando è stata guadagnata la serie B nazionale ed infine c'era quando sono stati raggiunti i play-off per la A3. Cambiano i giocatori, cambiano gli avversari, ma lui è sempre la costante.

Ecco le sue parole: "Quest’anno ci sarà molto da lavorare per provare a ripetere il risultato storico e sensazionale di aver preso parte ai play-off nella scorsa stagione. Sicuramente sulla carta quest’anno siamo più attrezzati, ma non sempre basta, speriamo che i nuovi arrivati abbiano lo stesso cuore e la stessa fame dei nostri compagni dello scorso anno. Per me queste sono le doti che ti permettono di rendere reale ciò che sogna ogni atleta di qualsiasi sport in qualsiasi categoria, ovvero giocare partite che scottano davvero dove non serve a nulla fare conti bensì conta solo vincere. Colgo l'occasione per fare un ringraziamento speciale ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato lungo la strada fino a qui. Spero di rivedervi numerosi sulle tribune a fare il tifo per noi quando le cose vanno bene e a supportarci nei momenti di difficoltà!”.