Serie B: punto inaspettato ma meritato per la Kioene Padova che perde al tie-break con Zanè

Un punto che non era forse nemmeno nei piani della vigilia e che si rivela essere addirittura un rimpianto per come sono andate le cose. La Kioene Padova ha sfiorato il colpaccio sul campo della vicecapolista Olimpia Zanè, dimostrando di non meritare l’ultimo posto nel girone D della B1 maschile di volley. I giovani patavini hanno perso come da pronostico, ma soltanto al tie-break (per altro ai vantaggi) e dopo aver rimontato due set ai forti vicentini.

Di sicuro si tratta di una prestazione che infonde nuovo coraggio alla Kioene che ha agganciato per il momento il CUS Trieste e Valsugana in classifica. Passando alla cronaca della partita, per Zanè fila tutto bene nei primi due parziali vinti quasi con il minimo sforzo, poi abbassa la saracinesca e si fa raggiungere dagli ospiti, cresciuti sia nel fondamentale d'attacco che al servizio, mandando il verdetto al tie-break.

Sono stati nel finale del 5° set due muri perentori di Baggio a strappare la vittoria e a mettere fine ad una gara davvero spettacolare e dall’andamento imprevedibile. Sabato prossimo arriverà un altro momento complicato per la Kioene, chiamata ad affrontare nel derby l’infallibile capolista Monselice che per ora ha vinto tutte le gare disputate. Il tabellino del match:

Olimpia Zanè-Kioene Padova 3-2 (25-21, 25-16, 20-25, 20-25, 16-14)

Zanè: Poletto, Filippi, Roman F., De Togni, Sartori, Malual, Mazzarolo, Meda, Callegari, Baggio, Manfron (1°L) 0, Roman A. (2°L) n.e,. 1° Allenatore: Soliman, 2° Allenatore: Canale.

Kioene: Menoncia, Gatto, Favaro, Sartore, Cagiano, Gustamacchia, Cengia, Rampazzo, Tolin, Vigato, Signori, Jervolino, Bellomo (2°L) 0, Geron (1°L) 0.1° Allenatore: Cecchinato, 2° Allenatore: Favliri.