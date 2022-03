Serie B: recupero amaro per l'Aduna Padova che perde in 4 set a Treviso

Sconfitta esterna per l’Aduna Volley Casalserugo nel recupero della 18ª giornata di serie B di volley maschile contro il Volley Treviso. Il match è terminato 3-1 per i padroni di casa, nonostante il momentaneo pareggio nel conto set da parte dei padovani che rimangono fermi a quota 18 punti, all’ottavo posto del girone D: le lunghezze sulla zona retrocessione sono tre.

Primo set. Treviso parte con convinzione e si porta sull’8-4 facendo andare a segno tutti gli attaccanti. Poi ci pensa Marcovecchio dai nove metri e da seconda linea ad accorciare. Gli orogranata però approfittano di alcune ricostruzioni imprecise degli ospiti e mettono a segno dei break al centro con Pegoraro e Filippelli, mentre Barbon mette a terra il 16-12. Il cambiopalla è fluido e Treviso mantiene il vantaggio; sono due attacchi consecutivi di Cunial a mettere fine al set (25-19).

Second set. L’inizio del secondo parziale è punto a punto, poi Cunial da zona 2 segna il primo break (8-6), e Mazzon rincara la dose con un ace. La battuta dei padovani non impensierisce i padroni di casa, con il libero Amarilli che dà sicurezza in seconda linea. Treviso ha un ampio vantaggio (16-12), ma spreca un paio di contrattacchi e l’Aduna si riavvicina, grazie a un ace sulla riga di Vianello (17-15). Mazzon smarca Barbon che non si fa pregare e segna il 20-18, mentre è Cunial in contrattacco ad allungare ancora (22-19). L’Aduna però non molla, lavora bene a muro e in contrattacco e pareggia (23-23). Vianello al servizio propizia gli ultimi due punti dei suoi che portano il match in parità (25-23).

Terzo set. È ancora Treviso ad accaparrarsi i primi punti del set, battendo meglio degli avversari (8-4). Ma un paio di errori consecutivi dei trevigiani e una murata fanno riavvicinare i padovani. Lazzaron, entrato per Mazzon, mette in crisi la ricezione dell’Aduna, poi serve Barbon per il 16-12. È ancora Barbon, ma stavolta da seconda linea, a firmare il punto numero 20. Il cambiopalla dei padovani fallisce e Treviso va sul 23-17, ma la luce si spegne improvvisamente in campo orogranata e gli ospiti piazzano un parziale di 3-0. Ci pensa Barbon a mettere a terra gli ultimi due palloni del set (25-21).

Quarto set. Stavolta è l’Aduna a partire in vantaggio, costringendo coach Zanin a chiamare due time-out (3-9). Cunial riconquista il pallone e poi piazza due ace, imitato dopo poco dal neo entrato Milanese che porta i suoi a -2 (9-11). Treviso impatta con Mazzon a muro e Barbon in contrattacco; il set continua all’insegna dell’equilibrio, con gli orogranata in leggero vantaggio trascinati da Cunial e Barbon (18-16). Poi c’è uno scatto con un muro di Barbon, un attacco di De Col e due servizi velenosi dello stesso De Col (22-17). Milanese piazza un pallonetto vincente (23-18); Pegoraro in primo tempo ha la meglio sulla difesa poi chiude Barbon con un ace (25-19). Il tabellino del match:

VOLLEY TREVISO – RAVAGRICOLA ADUNA VOLLEY 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-19)

Volley Treviso: De Col 1, Barbon 25, Milanese 3, Sicco (L), Favaro 5, Pegoraro 6, Filippelli 9, Cunial 15, Lazzaron 1, Murabito ne, Mazzon 8, Mazzocca ne, Amarilli (L). All. Zanin.

Aduna Volley: Pravato 11, Zanatta ne, Michieli 0, Sorgato ne, Costa ne, Marcovecchio 20, Melilli 7, Sartorato 5, Convento ne, Vianello 4, Ribon 6, Sella (L), Bastianello (L), Pozza ne. All: Riato