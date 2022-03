Serie B: rimonta spettacolare del Valsugana su Portogruaro, la salvezza è ancora possibile

Squadra in casa

Squadra in casa Venpa Valsugana

Vittoria di carattere contro Portogruaro: dopo oltre due ore e mezza, sotto 0-2 con match-ball avversario, rimonta e vince al tie-break. Il Valsugana si dimostra vivo e riapre i giochi per la salvezza: sarà importante, se non indispensabile, vincere contro il Kioene sabato sera. Il primo set è una vera battaglia, nessuna delle due squadre si riesce a staccare dall’avversario e si procede punto a punto fino al 33-35 per Portogruaro.

Nel secondo parziale la Portomotori è molto più spigliata, accelera alla partenza e mantiene un buon vantaggio che la porta a concludere il set sul 20-25. Il 2-0 sembra chiudere i giochi, ma non è così. Nel terzo parziale tutto sempre procedere per il verso giusto per gli ospiti, ma un fulmine a ciel sereno sconvolge la gara: Paludet salta, si infortuna ed è costretto a lasciare il campo e deve essere sostituito dal più esperto Mattia Gabana.

Questa brevissima pausa pesa come un macigno per i ragazzi di coach Renosto e rimette in partita Valsugana, che comunque fatica davvero molto a portarsi a casa il terzo e quarto set (26-24 e 31-29 i parziali). Al tie-break la Portomotori arriva con poca benzina, complice qualche errore di troppo deve arrendersi ai padroni di casa sul 15-10. Sperare è ancora possibile, basta volerlo. Il tabellino del match:

VENPA VALSUGANA-PORTOMOTORI PORTOGRUARO 3-2 (33-35, 20-25, 26-24, 31-29, 15-10)

VALSUGANA: Barbieri, Fagiuoli, Italiano, Mangiarotti(L), Maniero, Martinello, Pagliarin, Perazzolo, Perodi, Rossignoli, Salmaso, Schiro, Zanini. All. Scaggiante

PORTOGRUARO: Calderan, Vinante, Bomben, Grazzi, Bottosso, Trevisiol, Paludet (L), Milan, Pilot, Busatto, Gabbana, Bolzan, Bertacche, Lorenzon. All: Renosto