Serie B: sconfitta al tie-break in Friuli per Massanzago che rimane a un punto dai play-off

In quella che sarebbe dovuta essere l’ultima giornata del campionato di serie B maschile di pallavolo (girone D), Il Pozzo Pradamano in rimonta riesce portare la vittoria a casa contro la terza forza del campionato, la Pallavolo Massanzago. Un risultato deludente e che non permette ai padovani di raggiungere il secondo posto, visto che anche l’Olimpia Zanè è uscita sconfitta, un po’ a sorpresa, dalla trasferta con la Kioene Padova.

La grinta messa in campo dai friulani è emersa con prepotenza già nel primo set, conquistato dalla squadra di casa con un 25-21 rabbioso e perentorio. Massanzago ha poi dimostrato il perché si trovi sul gradino più basso del podio. La rimonta dei padovani è stata davvero prepotente, con Il Pozzo che non è riuscito ad andare oltre i 16 punti nel secondo parziale e i 17 nel terzo.

A quel punto, Pradamano ha gettato di nuovo il cuore oltre l’ostacolo, pareggiando il conto set con un 25-23 che testimonia l’incertezza della frazione di gioco fino all’ultimo scambio. Disputare un tie-break dopo un tale dispendio di energie non è mai semplice per nessuno, anche se i padroni di casa si sono rivelati in ottima forma per il 15-11 che ha consentito di incamerare 2 punti preziosi come non mai.

Il Pozzo ha così 27 punti in classifica, 9 in più rispetto alla zona retrocessione, un buon margine che non deve comunque far rilassare eccessivamente la squadra. Massanzago rimane invece terza a un solo punto dalla zona play-off. Il tabellino del match:

IL POZZO PRADAMANO-PALLAVOLO MASSANZAGO 3-2 (25-21, 16-25, 17-25, 25-23, 15-11)

PRADAMANO: Bensa, Forgione, Msafti, Feri, Ceccutti, Vidotto, Dapit (L), Ferrara, Beltramin, Fregolet, Carpanese, Zanuttigh, Aita, Gottardo. All: Marchesini

MASSANZAGO: Ballan, Monari, Binotto, Bosetti, Libralesso, Monetti, Barutta, Casarin, Todaro, Nodari (L), Scattolin D., Pettenuzzo, Porporati, Scattolin A (L). All. Falcini