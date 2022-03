Serie B: sconfitta vicentina per l'Aduna Padova, la zona retrocessione è a 3 punti

La ventesima giornata del campionato di serie B maschile vede i ragazzi di coach Riato scendere in campo, in trasferta, contro i vicentini del Cornedo Volley. I padroni di casa vincono agevolmente i primi due set, poi Aduna riesce a riaprire la gara vincendo il terzo parziale. Cornedo però riesce ad aggiudicarsi i 3 punti in palio vincendo il quarto set, facendo scivolare Aduna a -4 dalla settima in classifica. Cornedo schiera Mecenero al palleggio e Cortese opposto, al centro Pegoraro e Formilan centrali, Preto e Tovo schiacciatori, Visonà libero. Coach Riato manda in campo Vianello al palleggio e Marcovecchio opposto, al centro la solita coppia Sartorato-Melilli, in posto Pravato e Michieli; Sella libero.

Nel primo set parte subito forte la squadra di casa lavorando bene in attacco e a muro, portandosi così prima sul 4-1, poi sull’8-4. Aduna prova ad aggredire in attacco soprattutto con Pravato che segna già 2 punti sul proprio tabellino personale, ma sull’11-6 Riato è costretto a chiamare time-out. I rossoblù non riescono ad invertire la rotta e Cornedo procede dettando il ritmo (17-11, nonostante Pravato in forma smagliante in attacco e a muro e l’entrata di Ribon. I padroni di casa costringono Riato ad un altro time-out sul 23-16, prima di chiudere il set sul 25-17. Parte meglio Aduna nel secondo set (resta Ribon per Michieli) registrando il vantaggio iniziale sul 4-7 e successivamente sul 6-11, quando coach Meneguzzo decide di chiamare time-out.

Qualcosa si inceppa nei meccanismi di Aduna, ed eco che i padroni di casa tornano alla carica raggiungendo i rossoblù sul punteggio di 12 pari e superandoli poi sul 14-12. Ribon ricuce con due punti personali in attacco, Marcovecchio rispedisce avanti aduna sul 15-14. Aduna però perde presto il vantaggio e Cornedo riprende a spingere con un break positivo sul finale; sul 23-18 Aduna ha un sussulto, ma alla fine è Cornedo a spuntarla portando a casa anche il secondo set con il punteggio di 25-20: 2-0. Terzo parziale, Aduna torna in campo agguerrita vedendosi con le spalle al muro: parte subito forte sul 2-5 (time out Cornedo) che si trasforma presto in un 5-9. Cornedo, ancora una volta, ricuce e impatta sul 10 pari, quando entra Zennaro al centro.

Pravato è pungente da posto 4 e da posto 2, Ribon lo imita, e Aduna allunga fino al 13-16. Nonostante un avvicinamento dei vicentini sul 18-19 (time-out Riato) i rossoblù riescono a custodire il vantaggio e si regalano il 18-22 con un monster block su Tovo. Cornedo ci prova fino all’ultimo, Aduna però non spreca gli sforzi fatti in questo set e rimanda la fine della contesa: 22-25, 2-1. Quarto set, le squadre partono appaiate in avvio e procedono punto a punto (4 pari). Poi Cornedo prova ad allungare e si porta prima sul 5-8, poi sull’11-6 (time-out Riato). Sul punteggio di 15-9 entra Convento per Marcovecchio, ma i vicentini sembrano ormai recitare un monologo (17-10).

Sul turno in battuta di Ribon Aduna riesce a rosicchiare qualcosa: due sono infatti i suoi ace che costringono Meneguzzo al time out (18-14). Al rientro Cornedo riprende il suo ritmo e si porta presto sul 22-16. I ragazzi di coach Riato cercano di rimandare la fine del match con un muro di Melilli e due punti in attacco di Convento, ma alla fine i padroni di casa chiudono la partita sul 25-22: 3-1 Cornedo. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-RAVAGRICOLA ADUNA PADOVA 3-1 (25-17, 25-20, 22-25, 25-22)

WE BEAT CORNEDO VOLLEY: Mecenero 2, Cortese 20, Pegoraro 11, Formilan 11, Tovo 17, 0, Visonà (L1), Bertoldi e Leonardi 0. Ne: De Vicari, Cecchetto, Rossi, Peserico, Marcante

RAVAGRICOLA ADUNA VOLLEY: Marcovecchio 12, Sella (L1), Sartorato 7, Melilli 9, Pravato 23, Vianello 1, Ribon 11, Convento 3, Sorgato e Zennaro 0, Ne: Tiozzo, Zennaro , Michieli, Chinello, Sella, Bastianello (L2), Ramazzina