Serie B: il Silvolley deve ancora soffrire, a Trebaseleghe sconfitta al tie-break con Trieste

La questione salvezza è ingarbugliata come non mai nel girone D della Serie B maschile di volley. Il Silvolley Trebaseleghe ha perso al tie-break l’ultima sfida di campionato contro un CUS Trieste disperato e che è comunque retrocesso nonostante il 3-2 nel Padovano. La formazione veneta dovrà invece ancora attendere l’ultimo turno per capire cosa accadrà. La classifica parla chiaro.

Silvolley è terzultimo a quota 21 punti, uno in meno rispetto all’Aduna Ravagricola Padova, quindi con questa situazione si prefigurerebbero i play-out per la permanenza nella categoria. Un’altra formazione padovana, poi, non può dirsi tranquilla: è Valsugana, ferma a quota 23 punti. Tra una settimana ci sarà proprio il derby infuocato tra Trebaseleghe e Aduna. Tornando alla partita con Trieste, il primo set si era messo subito bene per i padovani, capaci di conquistare l’1-0 ai vantaggi (27-25).

La reazione degli ospiti friulani non si è fatta attendere, con il pareggio immediato e il sorpasso che comunque non hanno spaventato i ragazzi di coach Daldello. Il quarto parziale è stato quello del riscatto, peccato che poi al tie-break si sia imposto di misura il CUS (16-14). Il punto è comunque prezioso per continuare a sperare. Da rimarcare le ottime prestazioni di Mason e Campagnol, autori rispettivamente di 18 e 15 punti. Il tabellino del match:

SILVOLLEY TREBASELEGHE-CUS TRIESTE 2-3 (27-25; 20-25; 19-25; 25-16; 14-16)

Silvolley Trebaseleghe: Niero 2, Kelly 19, Esposito 4, Rossi 7, Mason 18, Campagnol 15, Milano, Bernuzzi, Dinamo, Cattarin. All. Daldello

MV Group Cus Trieste: Allesch 18, D’Orlando 15, Vattovaz 24, Michelon 5, Gambardella 7, Gerdol (L1) 1, Dose (L2), Blasi A. 6, Gnani, Sartori, Vecellio, Princi, Blasi L. ne. All. Cuturic