Serie B: Silvolley trionfa nel derby con la Kioene Padova, la sfida si conclude al tie-break

Il girone D della Serie B maschile di volley ha una folta rappresentanza di formazioni padovane, dunque i derby sono all’ordine del giorno. L’ultimo in ordine temporale è quello che ha visto confrontarsi il Silvolley Trebaseleghe e la Kioene Padova, entrambe impegnate in una complicata lotta per la salvezza. L’ha spuntata il Silvolley padrone di casa al termine di 5 set spettacolari, anche se la posta da conquistare poteva essere piena per i ragazzi di coach Daldello.

In effetti, Trebaseleghe si è portata sul 2-0 con autorità e una pallavolo a dir poco concreta. Il 25-21 del primo set e il 25-22 del secondo hanno dimostrato come la squadra di casa avesse fame di punti per migliorare il proprio piazzamento, senza però tenere conto della voglia di rivalsa della Kioene, agguerrito fanalino di coda del girone. Gli ospiti sono fatti sotto, rimboccandosi le maniche e pareggiando i conti con un bel 25-20 e un equilibrato 25-22.

Il tie-break è diventato quindi realtà e ancora una volta l’incertezza è stata parecchia. Il 15-13 ha premiato Trebaseleghe ma soltanto per una questione di dettagli e di maggiore saldezza di nervi. Silvolley sale così a 18 punti, mentre la Kioene rimane in fondo alla classifica con 11 punti. Il tabellino del match:

SILVOLLEY TREBASELEGHE-KIOENE PADOVA 3-2 (25-21, 25-22 20-25, 22-25, 15-13)

SILVOLLEY: Esposito, Daldello, Dinato, Rossi, Zanon, Cattarin, Mistretta, Bortolatto (L), Kely, Campagnol, Mason, Milano, Niero 2, Bernuzzi (L). All: Daldello

KIOENE: Bellomo (L), Benetazzo, Cagiano, Cengia, Favaro, Gatto Geron (L), Guastamacchia, Iervolino, Menoncin, Rampazzo, Signori, Tolin, Vigato. All. Cecchinato.