Serie B: Silvolley batte un colpo, vittoria al tie-break sul campo di Pradamano

Due punti per sperare e non demoralizzarsi. Il Silvolley Trebaseleghe lancia un segnale al girone D della Serie B maschile di volley: la formazione padovana è ancora in corsa per la salvezza, l’obiettivo è quello di non perdere di vista le altre formazioni in lotta per non retrocedere e al momento la formazione di coach Daldello sarebbe a rischio play-out.

Il 3-2 inflitto ieri in trasferta al CCR Il Pozzo è stato conquistato con le unghie e con i denti, dunque potrebbe essere lo stimolo necessario per affrontare le ultime due sfide di campionato. Il match ha visto le due squadre lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo. Il primo set ha fatto capire che non sarebbe stata una gara veloce. Trebaseleghe si è imposta con un 29-27 pirotecnico, subito pareggiato dai padroni di casa friulani con un punteggio più perentorio (25-15).

Il Silvolley ha risposto per le rime e il suo 25-11 nel terzo set ha riportato in vantaggio gli ospiti. Non è però finita qui, con Il Pozzo capace di pareggiare nuovamente i conti e di prolungare la partita al tie-break. Nel set breve, i padovani hanno avuto la meglio, chiudendo una contesa che ha richiesto un gran dispendio di energie fisiche e nervose. Il tabellino del match:

CCR IL POZZO PRADAMANO-SILVOLLEY TREBASELEGHE 2-3 (27-29, 25-15, 11-25, 25-17, 9-15)

IL POZZO: Aita, Beltramino, Bensa, Carpanese, Cecutti, Dapit (L), Feri, Ferrara (L), Forgione, Fregolent, Msatfi, Vidotto, Zannutigh. All. Marchesini

SILVOLLEY: Esposito, Daldello, Dinato, Rossi, Zanon, Cattarin, Mistretta, Bortolatto (L), Kely, Campagnol, Mason, Milano, Niero 2, Bernuzzi (L). All: Daldello