Serie B: tie-break beffardo per l'Aduna Padova a Trieste, il CUS vince 3-2

La ventiduesima giornata del campionato di serie B maschile (girone D) vede fronteggiarsi l’Aduna Volley e il CUS Trieste, in una gara fondamentale in ottica salvezza. Sotto 2-0, i ragazzi di coach Riato riescono a impattare garantendosi anche un punto prezioso: il tie-break lo portano a casa i triestini, Aduna però esce dalla zona rossa della classifica. Trieste schiera Blasi al palleggio e D’Orlando opposto, Gambardella al centro in coppia con Vattovaz, Allesch e Michelon schiacciatori, doppio libero con Derdol e Dose. Aduna scende in campo con la diagonale Vianello-Marcovecchio, Convento e Sartorato al centro, Ribon e Pravato posti 4, Sella libero di ricezione e Uliana libero per la difesa.

Parte punto a punto la sfida a Trieste: i padroni di casa hanno il dente avvelenato per la sconfitta incassata a Casalserugo, e lo dimostrano subito con un ritmo di gioco intenso (3 pari). Trieste prova ad allungare e nonostante l’avvicinamento di Aduna con un mani-out di Ribon (6-5) i padroni di casa si spingono sino al 9-5 (time out Riato). La pausa non dà gli effetti sperati, i triestini continuano a macinare gioco e punti: dal 13-9 passano al 17-11, grazie soprattutto a buone coperture e potenti attacchi da zona 4. Aduna lotta e grazie a Marcovecchio riesce ad avvicinarsi: è 18-15, ma i padroni di casa proseguono imperterriti.

I rossoblù hanno un ultimo sussulto con l’ace di Sartorato per il 22-18, ma Trieste riesce facilmente ad imporsi con il punteggio di 25-19: 1-0 Trieste. Inizia nuovamente punto a punto il secondo parziale, con Michieli in campo al posto di Pravato. le due squadre proseguono in parità fino al 9 pari (diagonale di Michieli), ma è qui che Trieste prova a sfuggire: con attacchi da ogni zona del campo riescono ad assicurarsi il 13-10 e spingere Riato al time-out. Al rientro, un muro di Marcovecchio e un attacco out di Trieste riavvicinano Aduna (13-12), poi ancora gli errori di Trieste e gli ispirati Convento e Sartorato al centro assicurano il vantaggio rossoblù: 15-16, time out Trieste.

La lotta su ogni pallone prosegue sino al 20 pari, poi qualcosa nel meccanismo di Aduna si inceppa: Marcovecchio viene murato per il 21-20, poi la gara si infiamma per alcune decisioni arbitrali discutibili. Entra Sorgato per Marcovecchio, ma Trieste è on fire: dopo un’altra decisione arbitraria contestata, i padroni di casa si assicurano il set per 25-21: 2-0. È di nuovo di fuoco la partenza di Trieste: sul 5-3 iniziale entra Pravato per Ribon. La parità viene raggiunta a quota 7 con un muro di Vianello, ma i triestini non si lasciano intimorire e tornano in vantaggio sul 10-7 (time out Riato). Aduna resta in scia e grazie soprattutto ai colpi di Marcovecchio e Sartorato si assicura nuovamente la parità: dal 14 pari i rossoblù riescono a risalire in cattedra sino al 15-17, costringendo Trieste al time out.

Al rientro in campo, però, Aduna è coriacea: Michieli fa la doppietta (15-19), poi entra Sorbato per Marcovecchio che mette la propria firma personale sul 19-23. Trieste non molla, Riato opta per una pausa discrezionale: Aduna si assicura il terzo parziale con il punteggio di 20-25, 2-1. Quarto parziale, Aduna continua in scia positiva e sembra aver trovato finalmente il suo bel gioco. I muri di Marcovecchio e Pravato scavano il primo solco per il 3-8, poi è soprattutto grazie all’attacco e alla buona gestione di Vianello che Trieste si allontana sempre di più: Sartorato attacca per il 6-13 e poi chiude la saracinesca sul 9-17.

La luce in casa triestina sembra essersi spenta, così Aduna riesce ad assicurarsi agevolmente il set e rimandare le decisioni al time-break: 16-25, 2-2. Tie-break: la resa dei conti. La gara d’andata in casa di Aduna era andata a finire 3-2 in favore dei rossoblù, quindi i triestini sono ancora più determinati a chiuderla a proprio favore questa volta: e si vede. Cancellano la parentesi del terzo e quarto parziale, ritornando a macinare gioco come nei primi due set: il 5-2 iniziale diventa presto 10-7. I time out di Riato non impensieriscono i padroni di casa, che fanno del vantaggio di 3 punti il proprio tesoretto. Alla fine, infatti, sono proprio quelli a fare la differenza: è 15-12, 3-2 Trieste. Il tabellino del match:

CUS TRIESTE-ADUNA PADOVA 3-2 (25-19; 25-21; 20-25; 16-25; 15-12)

MV Group Cus Trieste: Vattovaz 18, Princi, Berti 1, Michelon 6, Blasi A. 4, Gerdol (L1), Vecellio 1, Dose (L2), D’Orlando 1, Sartori 3, Gnani 10, Allesch 25, Gambardella 10. All. Cuturic

Ravagricola Aduna Volley: Pravato 8, Zanutta, Michieli 13, Sorgato 2, Marcovecchio 22, Sartorato 12, Convento 4, Vianello 5, Ribon 3, Uliana (L1), Sella (L2). All. Riato