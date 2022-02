Serie B: TMB Monselice capolista infaticabile anche nel 2022, il derby con Silvolley è un assolo

Dopo due mesi di stop riprende il cammino netto della Tmb Monselice che nel classico derby padovano contro il Silvolley lascia ben poco spazio ai padroni di casa che escono sconfitti con un netto 3-0 al passivo. Tre punti per Drago e compagni che dedicano la vittoria al loro Presidente colpito settimana scorsa dalla prematura scomparsa della cara moglie. Vittoria come detto netta nonostante la piccola sbavatura dalla seconda metà della seconda frazione quando, dal 14-19, Silvolley ha impattato sino al 23-23.

Per il resto il domino della capolista è stato totale, in particolare a muro visti i 16 punti arrivati da questo fondamentale. Partenza finalmente sprint per la Tmb che sull’1-5 fa vedere subito che la serata positiva a muro visto che sono ben due dopo pochi scambi costringendo il tecnico di casa a chiamare tempo. Qualche errore di troppo in casa Silvolley fa aumentare il divario tra i sestetti (6-12). Piccolo calo del Monselice (9-12) ma dura pochissimo visto che il 10-15 è dietro l’angolo. Sul 13-20 arriva il secondo tempo del Trebaseleghe con il conseguente calo di concentrazione del Monselice (18-23) ma coach Cicorella ferma tutto in attesa dell’errore di Zanon dai nove metri per il 19-25 finale.

Secondo set vede sempre gli ospiti a comandare il gioco (2-6). Sul 5-9 arriva da parte del Silvolley il doppio cambio della diagonale palleggio-opposto ma con scarsi esiti (10-16). Monselice sembra rilassarsi un po' troppo (14-16) ma Drago al servizio ridà fiato ai suoi (14-19). Da questo momento la troppa leggerezza in attacco della Tmb favorisce la rimonta del Trebaseleghe che ci crede molto e impatta con merito sul 23-23 ma un errore di Kely e un attacco di Drago consegnano il 23-25 alla capolista.

Terza frazione che non vive delle emozioni finali visto che Monselice fa subito la voce grossa (2-4 8-11) grazie al muro. Trebaseleghe tenta di proseguire la serata (10-11) ma è l’unico momento positivo dei padroni di casa che tentano ancora il doppio cambio per dare una sferzata al set ma senza esito (10-14 13-17). C’è il tempo di vedere un punto non assegnato al Monselice dopo un’azione di gioco concitata. Cambia poco visto che il neo entrato Semeraro mette a terra da zona tre la palla del 15-25. Il tabellino del match:

SILVOLLEY TREBASELEGHE-TMB MONSELICE 0-3 (19-25, 23-25, 15-25)

Silvolley Trebaseleghe: Niero, Kely 8, Zanon 10, Mason 11, Rossi 2, Esposito 1, Bernuzzi (L), Mistretta 3, Campagnol 1, Cattarin, Milano, ne Daldello, Dinato, Bortolatto.All: Martinello

Tmb Monselice: Beccaro 2, Drago 15, Vianello 16, Borgato 7, De Santi 5, De Grandis 6, Lelli (L), Semeraro 1, Trentin,Dainese ne Perciante, Bacchin, Rizzato. All: Cicorella