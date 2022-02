Serie B: Trebaseleghe vince il derby-salvezza con Valsugana, le distanze iniziano ad allungarsi

Tre mesi dopo il successo casalingo del Venpa Cib Unigas al tie-break, lo scontro salvezza di Trebaseleghe porta tre punti al Silvolley, grazie all'efficienza dei tre laterali in attacco. Nel Valsugana si registra l'assenza di Rizzi. I padroni di casa, rispettoalla gara di andata, schierano Daldello libero e non hanno a referto due ex: il libero Bernuzzi e lo schiacciatore Zanon. Nel primo parziale il Valsugana si fa recuperare l'iniziale vantaggio, è comunque cinico nei punti finali. Secondo e terzo set abbastanza indirizzati fin dall'avvio. Il quarto set vive di fiammate: a conti fatti è decisiva l'ultima del Silvolley, mentre seppur seria risulta tardiva quella del Venpa Cib Unigas.

I padroni di casa schierano Niero al palleggio, Kely opposto, Mason e l'ex Campagnol in banda, Mistretta ed Esposito al centro, Daldello libero. Valsugana con Italiano-Schiro (quest'ultimo assente all'andata, top scorer al ritorno), Rossignoli-Maniero, Salmaso-Martinello (si rinnova la sfida padre coach avversario vs figlio centrale rossoblù), libero Mangiarotti. Tanto Valsugana ad inizio gara (3-7), aiutati dai tanti errori locali (13) e sorretti da una buona difesa con gioco pulito (3 errori), abbastanza vario in questo frangente e ordinato (08-12). Rinvengono i padroni di casa: a metà set è tutto da rifare (13-13).

Serrato testa a testa, i palleggiatori possono giostrare un ampio ventaglio di scelte. Mini-break locale (20-18), subito rintuzzato: ci si affaccia in parità allo sprint finale (20-20). Schiro al servizio porta a due setball (22-24), un errore in attacco consegna il combattuto set al Venpa Cib Unigas (23-25). Nel secondo set l'inerzia è a favore del Silvolley (8-5), sospinta per lo più dai punti dei laterali (media 17 pt ognuno, più 4 dell'alzatore). Gli ospiti commettono vari errori (9), il Silvolley ne approfitta doppiando (14-7) e gestendo la situazione (17-10). Entra Bellomo. La prima linea di casa si infrange sulle mani ospiti che mettono a terra, sporcano o inducono all'errore gli avversari (19-15).

Da un lato il Venpa Cib non concretizza più occasioni di accorciare ulteriormente e mettere pressione ulteriore al Silvolley, dall'altro quest'ultima soffre l'iniziativa ospite, ma nel finale aproffita di tutte le occasioni lasciate da un paio di incertezze in seconda linea del Valsugana per allungare (25-19). Si riparte con Bellomo. Il Silvolley gioca con grande e visibile entusiasmo (8-4). Due muri consecutivi riaprono in pochi secondi la contesa (8-7). Il Silvolley ha un miglior cambio-palla, più che altro riesce più spesso a salvarsi anche su ricezione negativa (43% di primo attacco convertito a punto vs 27%, per entrambe 52% con ricezione positiva). Sfruttando questo fattore racimola qualche punto di gap forzando la battuta per trovare ace, scelte obbligate per l'attacco rossoblù e contrattacchi (14-10).

La precisione è poca da entrambe le parti in questo frangente. Il Valsugana si innervosisce quando vede infrangere i propri tentativi su una palla molto contestata che costa punto e ulteriore cartellino rosso e poi si spegne la luce (18-12). Dentro Italiano e Barbieri. Troppe amnesie ospiti (12 errori): il Silvolley ringrazia e fugge (23-16). Si tenta il colpo di coda, un pallonetto chiude le possibilità (25-18). Il quarto set vede un Silvolley sulle ali dell'entusiasmo (12-07).

Entra Cardia. Il Valsugana accorcia a due punti (12-10), tuttavia il Silvolley si rialza alzando le percentuali ricettive (76% positiva vs 45%, media gara 62% locale vs 57% rossoblu), con pazienza portando a casa le azioni lunghe, ridistanziando a muro (4 vs 2 quarto set, 10 vs 9 totali) il Venpa Cib Unigas (17-12). Bel recupero del Valsugana, grazie a tanto sacrificio in seconda linea (19-17). Emozionante finale, anche se non di tratta di un testa a testa. Muro Silvolley (22-18), il Venpa Cib Unigas non si arrende e cala un tris (22-21), premendo al servizio (ace, nel quarto 1-1, complessivamente 6-3 a favore Silvolley) e raccogliendo errori avversari (8 vs 6 Valsugana, totale gara 29 locali vs 30 ospiti) con estrema pazienza e caparbietà.

I padroni di casa seminano (24-21) e infine raccolgono all'ultimo tentativo con esultanza particolarmente festosa (25-23). Classifica attuale difficile (non impossibile) per il Valsugana: la salvezza dista 4 punti ed è rappresentata proprio dal Silvolley, il quale ha una partita in meno. Precede il Portogruaro con 7 punti in più, a parità di partite, un avversario ancora da affrontare due volte (andata rinviata). Il tabellino del match:

SILVOLLEY TREBASELEGHE - VENPA CIB UNIGUNIGAS 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-23)

Silvolley: Bortolatto ne (L), Campagnol 16, Cattarin 0, Daldello (L), Dinato ne, Esposito 4, Kely 17, Mason 18, Milano 1, Mistretta 6, Niero 4, Rossi ne; Allenatore Martinello.

Valsugana: Bellomo 0, Barbieri 5, Cardia 2, Italiano 1, Mangiarotti (L), Maniero 5, Martinello 8, Pagliarin ne, Perodi ne, Rossignoli 8, Schiro 20, Salmaso 7, Zanini ne; Allenatore Scaggiante