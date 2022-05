Serie B: ultima di campionato amara per la Kioene Padova, col Pozzo sconfitta per 3-1

Squadra in casa

Squadra in casa Il Pozzo

Due squadre senza obiettivi ma che hanno ampiamente onorato l’ultimo turno di campionato. Ieri si è concluso il girone D della Serie B maschile di volley, con diverse partite che non presentavano spunti di rilievo per quel che riguarda la classifica. Uno di questi match era quello tra Il Pozzo Pradamano e la Kioene Padova. I friulani di coach Marchesini si sono presentati all’ultimo impegno casalingo con la salvezza in tasca da tempo, mentre la Kioene sapeva già di essere retrocessa.

Ne è venuto fuori comunque un match piacevole e che non ha affatto scontentato il pubblico. I padroni di casa hanno fatto valere il loro miglior piazzamento, imponendosi in quattro set dopo un bel botta e risposta nei primi due. Il pareggio dei padovani ha fatto capire come gli ospiti fossero ben presenti, poi la squadra udinese ha ingranato le marce giuste ed è diventata irraggiungibile.

Il Pozzo ha concluso la sua stagione con un buon sesto posto, a suggello di una rimonta davvero importante nel girone di ritorno. I giovani avversari di coach Cecchinato, invece, sono arrivati ultimi, senza però mai disdegnare il recupero verso almeno i play-out che a un certo punto del campionato sembrava possibile. Il tabellino del match:

CCR IL POZZO PRADAMANO-KIOENE PADOVA 3-1 (25-22, 19-25, 25-21, 25-16)

PRADAMANO: Zanuttigh, Msatfi, Vidotto, Aita, Carpanese, Beltramino, Fregolent, Bensa, Cecutti, Feri, Dapit (1°L), Ferrara (2°L). All. Marchesini.

PADOVA: Menoncin, Gatto, Bellomo (L), Guastamacchia, Geron (L), Signori, Vigato, Benetazzo, Roncaglia, Cengia, Iervolino, Favaro, Sartore, Rampazzo. All. Cecchinato