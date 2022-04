Serie B: Valsugana artefice del proprio destino, la salvezza è possibile

Sfide da non perdere in testa e in coda per la Serie B di volley maschile, con tre verdetti da decretare per quel che riguarda il girone D. La Venpa Valsugana è a caccia della salvezza diretta ma anche a rischio play-out: le possibili combinazioni sono diverse. La formazione padovana è chiamata all'impresa in casa dell'imbattuta capolista TMB Monselice per mantenere con certezza la categoria.

In caso contrario le orecchie dovranno andare alle notizie provenienti da Casalserugo (gare in contemporanea) per conoscere il proprio destino. Il Venpa Cib Unigas è certo di salvarsi vincendo a Monselice (più punti delle avversarie o comunque minimo tre punti in più della decima).

Se non farà punti, disputerà sicuramente i play-out, ma tuttavia è sicuro di non poter retrocedere direttamente. Se dovesse perdere al tie-break, invece, si salverà soltanto con la sconfitta senza punti del Silvolley Trebaseleghe (regola dei tre punti di distacco), in caso contrario dovrà disputare i play-out.