Serie B: Valsugana dominata da Treviso, la classifica comincia a preoccupare

Ildi coach Zanin, fresco di nomina ad allenatore della nazionale juniores, si regala un buon Natale con un perentorio 3-0, ai danni di una tratti irriconoscibile. Ad entrambe le squadre manca un alzatore: Mazzon al roster di casa, mentre la formazione ospite è priva di Italiano e con l'U19 Fagiuoli in panchina. Dopo le due belle prove contro Silvolley e Cornedo, il doppio stop contro i giovani Kioene e Volley Treviso fa chiudere l'anno solare in, comunque con una classifica molto corta.

Il Venpa Cib Unigas si schiera inizialmente con Bellomo in palleggio, Schiro opposto, Rossignoli e Maniero in banda, Martinello e Salmaso al centro, libero Rizzi. Volley Treviso praticamente per tutta la gara, al netto di pochi punti, con Lazzaron regista, Mazzoca opposto, i forti schiacciatori Cunial e Barbon, al centro Morabito e Pegoraro, libero Amarilli.

Subito una considerazione argomentata sull'aggettivo "forti" appioppato al duo di posto quattro Barbon-Cunial, solidi in seconda linea ed autori di 38 punti in due, praticamente la metà dei 75 complessivi trevigiani (vs 53 padovani). Per loro 7 ace e 31 punti in attacco, ovvero il 76% della produzione offensiva di squadra e l'88% dei punti ottenuti dai nove metri. Per i giovani schiacciatori una giornata certo da ricordare.

Con due terminali così costanti e performanti praticamente in ogni situazione (anche palla alta in difficoltà e col centrale escluso dal gioco), considerando la valida organizzazione della squadra di casa, è spiegata gran parte dell'altisonante prestazione trevigiana. È bella e combattuta la prima metà del primo parziale (14-14): il Valsugana risponde presente in difesa e gestisce bene il gioco, pur avendo di fronte una buonissima avversaria.

Il break arriva quando si presenta Cunial al servizio, potente prima del time-out e poi intelligente con palla corta a sorprendere (14-18). Il passaggio a vuoto viene prolungato dall'ingresso in battuta di Morabito e Favaro (16-21). Treviso resta in controllo fino alla fine (25-21). Nel secondo set il Valsugana perde contatto dopo i primi scambi (8-5), a muro e cercando soluzioni diverse in prima linea prova comunque ad aggrapparsi alla gara (10-08). Crescono anche i centrali orogranata, con Cunial e Barbon sempre imprendibili (16-11). Ace del neo-entrato Favaro ed ingresso di Cardia (21-14). Un ace e un muro locale chiudono il parziale (25-17).

Il Venpa Cib Unigas non riesce a trovare contromisure al pomeriggio di grazia dei padroni di casa, pur provando a ridisegnare la formazione, con Cardia opposto e Pagliarin al centro, oltre all'apporto di Mangiarotti. Si fa subito dura per i rossoblu (5-1), poi Barbon in battuta crea un ulteriore gap (11-04). Il distacco rimane invariato nella fase centrale, per poi crescere leggermente verso il tramonto della partita. Il Volley Treviso non spicca per abilità ricettive (soprattutto doppio positivo), ma ha un cambio-palla fluido per i motivi sopra citati (62% di primo attacco convertito a punto con ricezione almeno positiva e 44% con negativa). Metà dei contrattacchi locali va a segno (51%), quindi fondamentalmente con questi dati sarebbe servita una partita di alto livello, mentre il Valsugana ha avuto un profilo ben lontano dalle gare contro Cornedo e Silvolley. Entra l'esordiente Filipelli tra gli orogranata, Lazzaron serve a lui l'ultima palla (25-16).

Treviso mette a referto 31 punti in attacco con efficacia 53% (23 Valsugana con 38%) ed 8 ace (3 Valsugana). Abbastanza speculare il rendimento in ricezione (49% vs 40%), negli errori (23 Treviso, 20 Valsugana) e muro, in quest'ultimo aspetto forse meglio gli ospiti, ma più come costanza che come punti complessivi (4 pari, tutti nel secondo set nel Volley Treviso, distribuiti tra i rossoblù). Il tabellino del match:

VOLLEY TREVISO – VENPACIB VALSUGANA 3-0 (25-20, 25-17, 25-16)

Volley Treviso: Pozzebon ne, Barbon 19, Milanese 0, Puppato ne, Favaro 2, Pegoraro 6, Filippelli 1, Cunial 14, Lazzaron 1, Murabito 5, Mazzocca 3, Amarilli L. All: Zanin

Valsugana: Bellomo 3, Barbieri ne, Perodi 0, Salmaso 2, Fagiuoli ne, Martinello 1, Schiro 5, Rizzi (L), Cardia 1, Pagliarin 4, Mangiarotti (L), Maniero 3, Rossignoli 6. All: Scaggiante