Serie B: Valsugana lotta ma non riesce a bloccare la cavalcata dell’Olimpia Zanè

Squadra in casa

Squadra in casa Asd Olimpia

Niente da fare, i pronostici sono stati rispettati. Laè uscita sconfitta dalla complicata trasferta contro l’, seconda in classifica a un solo punto dalla capolista Monselice. Partenza a razzo per i padroni di casa che si portano con facilità sul 5 a 1. L'ace di Sartori e il muro di Baggio portano l'Olimpia al massimo vantaggio, Zanè si rilassa e lentamente il Valsugana recupera. L'attacco vincente dell'opposto vicentino Schiro

Pronta reazione dei ragazzi di Soliman, con due primi tempi di Baggio riportano Zanè in vantaggio 20 a 18, il Valsugana con molla la presa ed è ancora Schiro a ridare il vantaggio 22 a 21. I vicentini stringono i denti e mettono a terra quattro attacchi consecutivi che chiudono il parziale: 25 a 22. Nel secondo set equilibrio nei primi punti, poi in successione: Pranovi, Roman e Malual portano i padroni di casa sul 6 a 3, vantaggio mai più messo in discussione, chiuso da Pranovi con il punteggio di 25 a 20.

Nel terzo parziale Venpacib ha l'ultima occasione per riaprire l'incontro ed in parte ci riesce, ancora con Schiro che mette a terra la palla del massimo vantaggio 7 a 4. Zanè alza la testa e con l'ace dell'alzatore Sartori si riporta a condurre 8 a 7. Allungo che si porta sul 19 a 12 accorciato nel finale dagli ospiti. La piazzata vincente dell'alzatore Filippi subentrato al posto di Sartori chiude ogni possibilità al Valsugana 25 a 19. Tra una settimana ci sarà l’importante derby contro Silvolley Trebaseleghe. Il tabellino del match:

Olimpia Zané-Venpacib Valsugana 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)

ASD OLIMPIA ZANE': Poletto 9, Filippi 1, Sartore n.e, Roman F. 10, De Togni n.e, Sartori 3, Malual 8, Mazzarolo 0, Meda 0, Callegari 0, Baggio 6, Pranovi 17, Manfron (1°L) 0, Roman A. (2°L) n.e. 1° Allenatore: Soliman. 2° Allenatore: Canale.

VENPACIB VALSUGANA: Bellomo 1, Zannini n.e, Barbieri 2, Perodi n.e, Salmaso 1, Italiano 2, Martinello 1, Schiro 15, Gardia 4, Pagliarin n.e, Maniero 4, Rossignoli 5,Mangiarotti (1°L) 0, Rizzi (2°L) n.e. 1° Allenatore: Scaggiante, 2° Allenatore: Parpaiola.