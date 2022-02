Serie B: Valsugana le tenta tutte ma Zanè è più forte, 3-0 per la vicecapolista

Nulla di fatto. Il Venpa Valsugana non riesce a opporre una valida resistenza alla vicecapolista Olimpia Zanè che si impone in tre set, nonostante un ottimo secondo parziale disputato dagli uomini di Scaggiane.

Primo set. Ben servito dall'alzatore Sartori il giovane Callegari mette a terra la palla del 4 a 3, allungo che con il passare dei minuti prende consistenza. Dall'altra parte della rete la squadra guidata dall'esperto Scaggiante si affida all'attacco dell'opposto Schiro (ex Avolley Schio). Il divario tecnico-fisico si fa sentire, Capitan Poletto segna il 24 a 17 ed infine un'invasione di Cardio chiude il primo parziale in favore dei berici sul 25 a 17.

Secondo set. Per Zanè tutto fila liscio fino all'11 a 7 poi il Venpa punta tutto su Schiro, Zanè non riesce a fermarlo a muro e mette in cassa 4 punti consecutivi per il pareggio che arriva sull'11 a 11. Frazione di gioco in salita per l'Olimpia che è costretta a giocare punto a punto con gli avversari che allungano con un attacco di Cardia portandosi sul 23 a 21. Un errore in battuta per i padroni di casa e un attacco dell'esperto De Togni riporta il tutto in parità 23 a 23. Ci pensa la doppietta di Baggio: punto in primo tempo e successivo punto a muro mette fine a questo difficile parziale: 26 a 24.

Terza set. Parte bene l'Olimpia che si porta sul 3 a 0, presto ripreso dal Venpa con un muro di Schiro che raggiunge la parità (4 a 4). Per entrambe le formazioni è un continuo rincorrersi fino al punto del vantaggio messo a terra da Filippo Roman 16 a 15. Zanè ci crede mentre il Valsugana inizia a mollare, il vantaggio sale fino all'attacco finale di Callegari che chiude l'incontro: 25 a 20. Il tabellino del match:

Venpacib Valsugana-Olimpia Zanè 0-3 (17-25, 24-26, 20-25)

VENPA CIB VALSUGANA: Bellomo 0, Zannini n.e, Barbieri 4, Peron 0, Salmaso 0, Italiano 2, Martinello 5, Schiro 23, Cardia 1, Pagliarin n.e, Maniero 5, Rossignoli 4, Mangiarotti (1°L) n.e, Rizzi (2°L) 0. Allenatore: Scaggiante

ASD OLIMPIA ZANE': Roman A. n.e, Poletto 12, Filippi 0, Roman F. 13, De Togni 1, Sartori 0, Malual 5, Mazzarolo n.e, Meda n.e, Callegari 10, Baggio 13, Manfron (L) 1. Allenatore: Soliman