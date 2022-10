Volley A3, Monselice rimonta dal baratro ma si arrende al tie break con Savigliano

Sconfitta interna per la Tmb Monselice che sull’orlo del barato riesce a trovare le giuste energie, soprattutto mentali per rimontare il Savigliano dallo 0-2 al 2-2 per poi cedere nella frazione conclusiva dopo un inizio veramente positivo.

Il duo Drago e Vianello (49 punti in due) prende per mano un Moncelice apparso, almeno nei primi due set, molto pauroso di un avversario che arrivava a Schiavonia con 7 punti in classifica. E dire che le cose nella prima frazione erano iniziate bene per la Tmb (2-0) che perde però il contatto con i piemontesi quasi subito e sorretti in campo da Spagnol, a tratti devastante (4-8). La ricezione dei padroni di casa mostra il fianco gli avversari che girano sul 10-14 e successivo 12-18 con Cicorella costretto a fermare il gioco. Monselice che rimette fuori gli artigli avvicinando Savigliano (19-20) che prende un po' paura ma Dutto ferma il punteggio sul 21-25. Secondo set vede l’equilibrio iniziale (6-6) e spezzato dai due ace di Marco Vianello per il provvisorio 11-8.

Spagnol fa danni dai nove metri e per Monselice è quasi notte fonda (11-13) nonostante il successivo 14-14.Da questo momento gli ospiti non sbagliano più un colpo (17-19 19-23) e a poco servono i cambi proposti da Cicorella che vede lo 0-2 dopo un errore al servizio (21-25). Monselice non ci sta ed entra in campo più convinto e concreto (6-4). Savigliano mette a terra la palla del 10-10 ma da qui in avanti la Tmb è una furia in attacco (16-14) con Simeon a fermare la supremazia padovana (20-16). Capitan Drago a firmare il 25-22. Quarta frazione subito a gonfie vele per Monselice (3-0) che prende sempre più coraggio grazie anche al tifo dei propri tifosi (5-4 10-6). Piemontesi che vengono doppiati senza fatica sul 12-6 e 20-14. Per la Tmb il set sembra finito ma non per Savigliano che ci crede sino alla fine rimontando tutto lo svantaggio (23-20 23-22) ma Vianello mette tutti a tecere ed è tie-break (25-22).

Quinto set che inizia nel segno di Borgato che mette a segno tre ace consecutivi (3-0) ma al cambio di campo in vantaggio ci vanno gli ospiti (7-8) che sembrano meno stanchi e più precisi in attacco. Galaverna a muro firma due punti pesantissimi che spianano la strada alla vittoria finale (11-15).

Monselice - Savigliano: 2-3 (21-25; 21-25; 25-22; 25-22; 11-15)

Tmb Monselice: Perciante 1, Drago 26, Vianello 23, Borgato 12, Kobzev 8, Vattovaz 1, Dainese (L), De Grandis 6, Monetti 1, Bacchin, Dietre, ne Rizzato, Veronese, De Santi. All: Cicorella.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 7, Spagnol 29, Nasari 19, Galaverna 11, Dutto 6, Mellano 9, Gallo (L), Trinchero, Rainero, Rabbia, Bergesio, Camperi, ne Calcagno. All: Simeon.