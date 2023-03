Superlega, l'ultima sfida a cuor leggero: Padova è salva e non rischia

Qualsiasi cosa accadrà poco importa, sarà ugualmente una festa. E' una Pallavolo Padova che da qualche giorno sta vivendo a cuor leggero grazie alla matematica salvezza in Superlega con un turno di anticipo. L'ultima sfida della prossima domenica, 12 marzo, fissata a casa di Piacenza, servirà per mantere il decimo posto a 18 punti (la squadra potrebbe essere superata da Taranto che è a 16, ma non può raggiungere il nono posto dato che c'è Cisterna a 26 punti).

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario – dichiara un entusiasta coach Jacopo Cuttini – Salvarci con una gara d’anticipo in un campionato di così alto livello significa tanto e rende merito ai ragazzi che hanno lavorato duro quotidianamente, giorno dopo giorno”.

"Sapevamo ci sarebbe stato da soffrire quest’anno. Forse rispetto all’anno scorso il livello è salito ulteriormente, basti pensare che abbiamo vinto 7 gare su 21, 3 scontri diretti su 4 e siamo stati in lotta per salvarci fino ad ora. Un elemento che dimostra, ancora di più, quanto grande sia stato il lavoro fatto in questa stagione".

Una certezza, quella della salvezza, nella quale si credeva, ma per la quale non c'era certezza: "Se ci ho sempre creduto? La certezza di salvarci non l’ho mai avuta perché abbiamo incontrato squadre mostruose per tutto l’anno, ma ho sempre avuto la fiducia e l’ottimismo di potercela fare. Sapevo di avere a disposizione un gruppo eccezionale, disposto a migliorare e ad allenarsi ancora più duramente soprattutto nei momenti difficili. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, più di così non avremmo potuto fare, dal primo all’ultimo, e siamo stati premiati. Ma un’altra grande soddisfazione è stato vedere la crescita della squadra: tutti i giocatori hanno dimostrato sul campo di poter stare a questo livello. Ora dobbiamo goderci questo momento e questo finale di stagione, contenti di guardare la lotta salvezza senza essere coinvolti".