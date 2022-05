C'è tanta Valsugana nella promozione in A3 del Monselice

C’è molta Valsugana Volley nella promozione in Serie A3 del Monselice. La formazione padovana ha appena battuto il Gabbiano Mantova nella finale play-off, concretizzando il salto di categoria. Valsugana ha voluto appunto esprimere pubblicamente i propri complimenti, ricordando quelli che sono gli atleti che hanno contribuito allo storico risultato.

Ecco cosa si può leggere sui social: “Complimenti al Monselice Volley ed ai cinque ex rossoblù per la promozione in Serie A3, in cui ritroveranno altri due ex (Bortolini e Luisetto): Christian Bacchin, Luca Beccaro, Davide Dainese, Marco Vianello ed in particolare a Matteo Lelli che ha vestito per tanti anni la nostra maglia ed è stato anche aiuto allenatore alle giovanili”. Valsugana è riuscita a salvarsi in Serie B per il rotto della cuffia. I play-out contro un’altra squadra padovana, l’Aduna Ravagricola, ha premiato proprio la Venpa che continuerà a giocare a questi livelli anche nella stagione 2022-2023.