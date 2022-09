TMB Monselice già in forma campionato, San Donà battuto in 4 set

Buona prova contro i veneziani, amichevole vincente per la Tmb Monselice che ospitava il San Donà, sestetto che sarà avversario anche nella serie A3 Credem Banca. Un 3-1 per i ragazzi di Cicorella piacevole per il pubblico accorso nonostante l’amichevole e dove le squadre si sono affrontate senza nascondersi troppo anche se gli uomini a disposizione di coach Tofoli erano quasi contati viste le indisponibilità di Delmonte e Mandilaris. Alla fine chi vince gioca meglio in attacco ed ecco il 32% di efficacia in attacco per Monselice contro il 21 dei veneziani, apparsi però già in forma campionato in ricezione (63% contro il 44% della Tmb).

La partenza è tutta del Monselice (3-0) che accusa qualche difficoltà in attacco (6-7) per poi riprendersi subito (11-9 17-14) con Tofoli a fermare il gioco. Ricezione dei padovani che cede ed è subito 18-17 e successivo 23-23 con l’incerto finale di set messo in riga da Umek (22-25). Due ace di Borgato danno il via alla seconda frazione (4-1) ma ancora la ricezione no favorisce la rimonta e sorpasso (6-6 7-9).

Qualche errore in attacco dei San Donà da benzina a motore del Monselice (12-11) che rallenta con il muro dei veneziani a comandare (14-16). Qui finisce il vantaggio ospite visto che la grinta e i pochi errori della Tmb sono le armi in più per la rimonta (21-20) che si completa con il muro di De Santi (25-22). Terzo set parte bene San Donà (3-6) ma Monselice non si ferma (8-7 13-11).

Da qui in avanti iniziano i cambi nel Monselice che non snaturano la sostanza (16-13) con Tofoli che ferma tutti sul 20-16 ma Bacchin non perdona per il 25-22 finale. Quarto set ancora spazio a tutti con San Donà leggermente avanti (5-6) ma pronta la risposta dei padroni di casa per il provvisorio 12-10. Provvisorio visto che in un batter di ciglio si va passa sul 12-14. Ancor in un batter di ciglio Monselice ribalta la situazione (19-17) in attesa del finale di serata (25-22).