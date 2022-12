Volley A3, Monselice scappa poi si fa rimontare: ko pesante con San Donà

Squadra in casa

Squadra in casa Tmb Monselice

Nel primo set San Donà rimane in scia dei padroni di casa fino all'8-6 poi Monselice piazza il break che vale il 16-11 e il finale dice 25-19. Il secondo set è per gran parte fotocopia del primo con San Donà a contatto all'inizio, poi in ricorsa sul 16-12. Tofoli richiama i suoi e la squadra è protagonista di una primazione (21-18), che però rimane un po' timida (25-22).

Il Volley Team non può più permettersi di sbagliare e il terzo set è una lunga battaglia con Moselice che, se anche di poco, riesce comunque a tenere il vantaggio (16-14 e poi 21-19). Non bastano i 25 punti disponibili, San Donà lotta e tiene viva la speranza con un 26-28 che rompe il desiderio di festa della Tmb.

Il quarto set ha le stesse cifre del primo ma invertite, Mandilaris (34 punti per lui) e compagni spingono per l11-16 che diventa 15-21 e finale 21-25.

Il tie break è un lungo punto a punto con San Donà questa volta a stare in testa, seppur magari di una sola lunghezza, ma guida il gioco. Il finale è tirato: 13-15.

Tmb Monselice - Volley Team San Donà: 2-3 (25-19; 25.22; 26-28; 21-25; 13-15)

Moncelice: Drago 33, Perciante 1, Vattovaz, KKobzev 10, Monetti 2, Vianello 15, De Grandis ne, De Snti 13, Bacchin, Beccaro, Borgato 10, Dainese (L), Rizzato (L) ne, Dietre ne. All. Cicorella.

San Donà: Trevisiol 4, Dal Col 5, Bassanello (L), Mignano 5, Palmisano, Mandilaris 34, Mazzon 1, Dalmonte 12, Mazzanti 2, Umek 8, Tuis ne. All. Tofoli.