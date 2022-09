Volley maschile, TMB Monselice premiata per la promozione in A3

Lunedì sera una rappresentanza della Tmb Monselice ha avuto l'onore di essere premiata, durante la Festa della Pallavolo Veneta, per il successo ottenuto con la promozione in serie A. Il presidente Franco Ennio, il direttore sportivo Roberto Cibin, il dirigente Sandro Vettorato, il primo allenatore Guglielmo Cicorella e il capitano Alessandro Drago hanno fatto le veci di tutti quei 14 giocatori che, lo scorso maggio, hanno concluso in maniera spettacolare un campionato costellato da 22 vittorie consecutive.

Ma questo premio non va solo agli uomini in campo: alle spalle c'è stato e continua ad esserci uno staff laborioso e ostinato e una società seria e attenta, a cui si somma il perdurante supporto di Tmb, sponsor principale del team. Molto più di una squadra, quindi: una grande famiglia con un obiettivo comune. "Questa vittoria sarà parte della nostra storia - racconta emozionato coach Cicorella - ma soprattutto resterà nei nostri ricordi e nei nostri cuori come un'impresa costruita giorno dopo giorno in palestra con sudore e con impegno”. Un grazie doveroso a Fipav Veneto per la fantastica serata: é stato un onore ricevere questa targa direttamente dalle mani del presidente Giuseppe Manfredi.