La TMB Monselice riparte dal suo condottiero, coach Cicorella

La nuova stagione della Tmb Monselice non poteva non ripartire dal suo condottiero. Stiamo parlando ovviamente di coach Guglielmo Cicorella, autore della splendida promozione in Serie A3 della formazione padovana grazie a una cavalcata a dir poco impressionante.

Queste sono le sue ultime impressioni rilasciate ai canali societari: “Dal punto di vista tecnico dovremmo migliorare molto sotto alcuni aspetti e nei vari modelli di prestazione sulla nuova categoria, che stiamo preparando con lo staff, sin da subito lavoreremo per colmare, appunto, alcune lacune e migliorare i punti di forza. Affronteremo un campionato diverso da quello delle ultime stagioni dove siamo sempre partiti per essere in testa. Siamo quasi tutti esordienti in questa categoria e ci porremo con il massimo rispetto , ma con il nostro mood, con al centro divertimento e lavoro, stare bene insieme e onorare la maglia sempre. Infine l’obiettivo principe condiviso anche dal nostro Presidente: restare stabilmente in questo “Olimpo” e migliorarsi sempre con un occhio al nostro settore giovanile”.