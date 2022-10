Tutto pronto per l'inizio del campionato di B1: come sta l'Aduna Padova

"Il Colle Consorzio Padova Women" è ufficialmente pronta per la nuova stagione! Martedì 4 ottobre alle ore 12:00 presso Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, la B1 e lo staff Aduna Padova Women saranno impegnati nella presentazione ufficiale, in vista dell’esordio stagionale in programma per domenica 9 ottobre. Non si può proprio mancare all’esordio delle ragazze padovane, agguerrite come non mai. Gli ingressi sono acquistabili all'entrata del palazzetto, prima dell'inizio delle partita, con i seguenti prezzi:

Intero € 5,00

Ridotto € 3,00 (over 65 e Under 16)

Promozione per tutti i tesserati Fipav U16 che si presentano con abbigliamento della propria società: atleta + 1 genitore € 3,00

Le venete se la vedranno con Nardi Volta, formazione temibile che ha vinto lo scorso anno il girone in cui si trovava proprio l’Aduna e che ha sfiorato la promozione in A2.