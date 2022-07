Valsugana Volley e Astra Volley avranno una Under 19 in comune

Importante accordo di collaborazione tra Valsugana Volley e Astra Volley. Concretamente le due società presenteranno una Under 19 in comune al via della prossima stagione. Una novità della nuova stagione, già in atto durante gli allenamenti di giugno e luglio, sarà appunto la presentazione ai nastri di partenza di una Under 19 nata dalla collaborazione tra i team, così come spiegato brevemente dal coordinatore Marco De Nigris: "Stiamo mettendo insieme i prospetti migliori Under 19 di Valsugana Volley ed Astra Volley. I nostri cinque ragazzi che faranno parte del progetto giocheranno anche nella nostra Serie D. I cinque atleti dell'Astra disputeranno anche la loro Serie C. All'organico saranno aggregati quattro ragazzi dell'Under 17.”

L’allenatore sarà Nicola Battiston, con vice l'atleta della Serie B Tommaso Rizzi, mentre Marco De Nigris si occuperà della preparazione fisica e della supervisione tecnica. L'obiettivo sarà cercare di fare bene in provincia e successivamente anche in Eccellenza regionale: si stanno mettendo le forze insieme con target una elevata qualità tecnica, da accrescere ulteriormente durante la nuova stagione. Un progetto ambizioso, ma molto concreto.